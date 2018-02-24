国家统计局：2018年1月商品住宅销售价格稳中有降

原标题：国家统计局城市司高级统计师刘建伟解读1月份商品住宅销售价格数据

2018年1月份商品住宅销售价格稳中有降

——国家统计局城市司高级统计师刘建伟解读1月份商品住宅销售价格数据

国家统计局今日发布了2018年1月份70个大中城市商品住宅销售价格统计数据。对此，国家统计局城市司高级统计师刘建伟进行了解读。

一、15个热点城市新建商品住宅销售价格继续保持稳定，其中11个城市价格低于上年同期水平

1月份，在分类调控、因城施策的房地产市场调控政策继续作用下，70个大中城市中15个热点城市新建商品住宅销售价格继续保持稳定。从环比看，有7个城市新建商品住宅销售价格下降，降幅在0.1至0.4个百分点之间；深圳、杭州和福州3个城市持平。从同比看，有11个城市新建商品住宅销售价格下降，降幅在0.1至3.4个百分点之间，这些城市新建商品住宅销售价格低于上年同期水平。

二、70个大中城市中一线城市新建商品住宅销售价格同比由涨转降，二三线城市涨幅回落

1月份，初步测算，一线城市新建商品住宅销售价格同比由上涨转为下降，二手住宅销售价格涨幅连续16个月回落，本月比上月回落0.5个百分点；二线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格同比涨幅分别比上月回落0.2和0.4个百分点；三线城市同比涨幅分别回落0.4和0.3个百分点。

三、70个大中城市中一线城市住宅销售价格环比下降，二三线城市涨幅回落

70个大中城市中一线城市新建商品住宅销售价格环比由上月持平转为下降，二手住宅销售价格降幅比上月扩大0.2个百分点；二线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格环比涨幅分别比上月回落0.3和0.2个百分点；三线城市环比涨幅分别回落0.1和0.2个百分点。

责任编辑：初晓慧