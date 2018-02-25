原标题：[揭秘]什么？造导弹不如去卖茶叶蛋？“红旗七号”总师这样说。。

那个年代社会上流传着这样一句话，叫“造导弹的不如卖茶叶蛋的”，大概正好映衬了顺口溜，好像造导弹真的是个穷光蛋似的，真的有很多人离开了导弹战线，去卖茶叶蛋或干别的事业去了？

87岁高龄的中国工程院院士、我国防空导弹专家、低空防空导弹武器的开拓者和技术带头人钟山先生，从仿制的“红旗一号”到完全自主研发的“红旗七号”，钟山先生六十年的职业生涯见证了中国导弹事业从无到有，从弱到强，从跟随到领先的全过程。

啥？造导弹还不如去卖茶叶蛋？

“跟着钟山干，都是穷光蛋；就是穷光蛋，也要拼命干”“跟着钟山干，年年有改善；跟着钟山干，人人是好汉”，为什么会有这样的顺口溜出来？

中国航天科工二院型号副总指挥李善春表示，干活的同事都叫钟山先生为“拼命三郎”，白天办公室，晚上办公室，出了办公室就是和大家在一起。

中国红旗七号导弹总设计师钟山先生回应道，跟着钟山干都是穷光蛋，这是从试验队里头开出的玩笑。“那个时候赚的工资的确不如卖茶叶蛋的钱多，但是就是穷光蛋也要拼命干，这是我们真正的精气神，就是要加快完成这个任务，是国家技术、国防技术。

回忆当年，钟山先生表示，干了八年，最怀念的就是我们在获得特等奖的时候，有六位主任设计师，在这八年当中，因为紧张关系，去世了，当我获得特等奖的时候，想起这些主任设计师，不能忘记啊！的确，红旗的团队是好汉。”

钟山院士有件风衣号称叫“成功服”，据说穿上它就战无不胜攻无不克。

钟山院士介绍，这件风衣是从1982年开始穿的，穿上这件衣服，大家就知道要打弹了，在靶场，五次打靶都是成功的，所以一穿衣服就打弹，一打弹就成功，大家说，嘿，这是”成功服”啊！

中国红旗七号导弹总设计师钟山告诉我们，1931年他出生在四川成都。1938年到1942年，日本的飞机轰炸成都、轰炸重庆。“我就跟着母亲逃跑，有飞机来了，就躲避。亲眼看见日本的飞机炸毁了成都，留下深刻的印象，国家贫穷、弱小，被日本的飞机来回轰炸是痛苦的。1951年国家抗美援朝，我自愿参加31军，抗美援朝从四川成都到鸭绿江边，我的同志、同学、朋友，有六位就是在抗美援朝那里被美国的飞机炸死，六个人。所以必须要发展防空，没有防空的技术，就不能有国家的强大。”

中国红旗七号导弹总设计师钟山说，其实1958年到1960年，美国和苏联是洲际导弹，在发展核导弹、核讹诈、核威慑，毛泽东主席也看到了核讹诈、核威胁的事件，研究导弹，战略上怎么防御，思考一个战略性的发展措施。所以毛泽东主席找到钱学森。1964年2月6日，毛主席说，有矛必有盾，要专门研究这个问题。五年不行，十年，十年不行，十五年，总会搞出来的。所以这样矛盾的发展是我们战略哲学上长期的、永远的发展，时时刻刻影响我这一辈子。

中国航天科工二院院长张忠阳也是导弹人。在现场，他也做了分享，导弹人、航天人经过六十二年的发展，践行了毛主席这样一个著名的论断。习近平主席在十九大报告里面提出要建设航天强国。然而，现在建设航天强国肯定还要面对很多的困难和挑战，在面对这些困难和挑战的时候，我们应该记住“有矛必有盾”这句话，无论困难有多大，请大家相信这支队伍，相信航天人能够实现建设航天强国这样一个诺言。

中国航天科工三院科技委副主任 型号总师朱坤解释，其实钟山院士搞的这个防空导弹是“盾”，是为了反锁的。“我在航天三院一直负责的事情是搞“矛”。矛和盾真的是斗智斗勇的一个过程。我们国家是爱好和平的，必须有坚强的盾，但是光有盾，却没有矛狠狠地教训侵略者，对方就敢挑衅我们，所以有一句话叫“最好的防御是进攻”，所以我们手上必须有矛。”

今天，到底是中国的矛更厉害还是中国的盾更厉害？中国航天科工三院科技委副主任 型号总师朱坤给出他的答案：“应该这么说，用我们的矛对付敌人，那是更厉害的，用我们的盾守护我们的国家也是更强大的。”

责任编辑：刘光博