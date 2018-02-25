沈飞歼-31厂房内镜头曝光 有望获得海军青睐(图)

原标题：歼-31厂房内镜头曝光 有望获得中国海军青睐

近日，沈飞公司公布了歼-31厂房内镜头，再次引发了关于歼-31发展前景的讨论。

目前，歼-31仍然属于企业自研产品，尚未获得解放军装备部门的正式编号。

此前多次有传闻称歼-31已“转正”，但这些传闻均未获得权威部门的证实。

但随着歼-20进入中国空军正式服役，歼-31有望获得中国海军的青睐。

来源：央视网“威虎堂”微信公众号

责任编辑：桂强