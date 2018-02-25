原标题：这份报告埋下苏联崩塌的伏笔！中国要警惕

苏联，一个曾经与美国可以相提并论的世界另一霸主，为什么后来就轰然崩塌？这是近20多年来很多人热衷讨论、分析的一个重要问题。但是答案，似乎有很多。

不过，更多人认为，62年前的今天，1956年2月25日凌晨，时任苏联最高领导人赫鲁晓夫做出的那份“秘密报告”，为这个国家后来的命运埋下了伏笔。

混乱

1956年2月14日，苏联共产党第二十次代表大会召开，当时担任苏共中央第一书记的赫鲁晓夫主持这次大会。

而曾经领导苏联近30年的斯大林在三年前去世。

苏联共产党第二十次代表大会原本计划是从1956年的2月14日开始，到2月24日闭幕。出席会议的共有约1400名代表，其中近40%是在斯大林逝世后提拔起来的。

赫鲁晓夫向大会作了党中央工作总结报告，他否定了列宁同志的一些理论，认为世界力量对比正发生巨大的变化，因此世界大战“不是注定不可避免的”。主张不同制度的国家“和平共处”。他还认为某些资本主义国家可能“和平过渡”到社会主义。

大会选出了以赫鲁晓夫为首的中央委员会。会议到此结束了？

并没有！

2月24日大会闭幕这天的深夜，2月25日凌晨，赫鲁晓夫突然向大会的代表们作了秘密报告，事先并没有人知道还有这份报告的存在。

而这份以《关于个人崇拜及其后果》为题的报告，从根本上否定了斯大林，以及斯大林执政时的各种理论，指出斯大林主义的错误，要求肃清个人崇拜在各个领域的流毒和影响。

这份报告给斯大林罗列了七大罪状：个人崇拜，破坏法治，在卫国战争中的（指挥）错误，在民族问题上的错误，在和南斯拉夫关系上的错误，在经济政策方面的错误和实行个人独裁。

据与会者的回忆资料，当赫鲁晓夫宣读这份秘密报告时，会场上的气氛异常压抑和紧张，甚至有人当场晕倒。报告引起了苏联人民极大的思想混乱。有人接受报告的基调，但更多的人认为，秘密报告是对斯大林的诽谤，把一切罪过都推到斯大林身上是不公正的，

可以说，这份“秘密报告”不但让苏联在思想上陷入突然的混乱，也对世界形势和社会主义阵营产生了巨大的影响。

最突出的事例是，1956年3月7日至9日，格鲁吉亚的第比利斯市发生大规模流血事件，对批判斯大林强烈不满的人群与军警发生冲突，造成数百人伤亡，大批“肇事者”被判处1年至10年的有期徒刑。

在赫鲁晓夫秘密报告的影响下，1956年6月，波兰发生“波兹南事件”。波兹南斯大林机车车辆厂1.6万多名工人举行罢工和游行示威，不少群众加入游行队伍。游行最后演变成暴乱，造成数十人死亡，200多人受伤，几百人被捕。

赫鲁晓夫和苏联其他领导人于10月19日飞往华沙，同时苏联坦克兵团向华沙推进。波兰领导人坚决予以抵制。中国共产党规劝苏联领导人不要使用武力，终于产生效果。“波兹南事件”后，东欧一些国家社会动荡加剧。

1956年10月，又发生“匈牙利事件”。布达佩斯从10月23日清晨起，先是几千名大学生，随后增加到大约10余万市民举行示威游行。示威游行进一步激化矛盾。当天夜晚，一批暴乱分子武装袭击国家广播大楼，随即攻占电台以及一些武器仓库和警察哨所。此后，暴乱波及全国。

1956年11月4日，以卡达尔为总理的匈牙利工农革命政府宣告成立，提出请求苏联部队帮助恢复国内秩序。同日，苏军进入布达佩斯，平息了骚乱。一些政治人物被捕并被处死。此后，尽管对“匈牙利事件”的性质评说不一，但是事件由于苏共二十大引发，则是无可置疑的。

交恶

在苏共举行二十大时，中共中央也派代表团参加了。中国方面认为，苏共二十大在破除斯大林的个人崇拜并揭露其错误的严重性方面具有积极意义，同时又认为赫鲁晓夫全盘否定斯大林的观点是不对的。

中共认为“斯大林是三分错误，七分成绩，总起来还是一个伟大的马克思主义者……三七开的评价比较合适。”中国认为否定斯大林是丑化共产主义运动，给帝国主义者以可乘之机；苏联则认为要解除个人迷信给苏联带来的沉重影响，让苏联更好地发展。

所以，中共中央一方面采取维护斯大林的立场，一方面开始以苏联为鉴戒，认为赫鲁晓夫的观点片面狭隘，对其不经组织讨论擅自全盘否定斯大林，严重丑化社会主义事业的行为展开了严肃的批评。这也为中苏后来的关系恶化埋下了伏笔。

1958年4月和7月，中共要求苏联提供之前承诺给予的核武器及核潜艇，苏联则提出两个条件作为交换：第一，要在中国领土上建设用于军事的长波电台；第二，在中国领海与中方组建联合舰队。

在建设长波电台问题上，毛泽东主席认为这牵涉到主权问题，于是提出：中方出一半资金，苏联出另一半资金和全部技术，但长波电台主权属于中国，被苏联拒绝。

而组建联合舰队一事，毛泽东主席则认为苏联企图军事控制中国。中国当时海军十分薄弱，即使组建联合舰队，也无能力共享苏联的海岸线。毛泽东后来在回忆这件事时说：“事实上同苏联闹翻是1958年，他们在军事上控制中国，我们不干。”

1959年10月初，赫鲁晓夫访问中国参加建国十周年活动，其间和毛泽东等中国领导人发生争论。因为在此之前发生了一个重大事件，赫鲁晓夫访问美国和苏美两国首脑举行的戴维营会谈。

对于这件事，虽然当时各国舆论都予以积极评价，但对彼时的中国来说，面对昔日的“老大哥”，开始与霸占着自己领土的美帝国主义呼朋唤友的事实，不能不认为自己已经被出卖、被抛弃了。

1960年初，虽然中苏均表示要团结，但要对方改正做法。4月22日，中共发表了《列宁主义万岁》等三篇文章，公开点名批评了南斯拉夫修正主义，实际矛头则指向赫鲁晓夫。

6月底，苏共在50多个国家共产党参加的布加勒斯特会议上，组织围攻中共代表团，试图在理论上压服中共。7月16日，苏联政府正式照会中国外交部，限期召回全部在华工作的苏联专家，销毁部分技术图纸，从而撕毁了与中国合作的几乎所有经济合同。

从整体上看，从这个时候起，中国开始了探索适合自身情况的建设社会主义正确道路。

反思

自1929年诞生了斯大林的首座塑像后，作为共产主义革命领袖列宁的亲密伙伴，斯大林各种造型的塑像就在苏联，以及社会主义阵营国家如雨后春笋般冒出来。

上世纪30年代至40年代，苏联各地已经处于列宁和斯大林两位领袖的俯视之下，他们的塑像遍布广场、花园、码头、车站、机关、院校，塑像的高度、式样、材质各异。但是，在苏共二十大之后，苏联境内外的斯大林的塑像就遭遇被拆毁的厄运。

在经历了苏联解体，俄罗斯接受西方国家“疗法”经济陷入崩溃边缘等噩梦后，步入普京时代的俄罗斯民众又如何看待当年的领袖斯大林？

实际上，苏联解体后，俄罗斯不但没有发生针对剩下的那几十座斯大林像的破坏活动，相反在进入21世纪之后还迎来了一股“斯大林热”。在这股热潮的推动下，俄各地又新建了30多座斯大林塑像。

普京当局要求历史教科书正面宣传斯大林，部分民众亦对斯大林作出正面评价，都是这一热潮的反映。这折射出的东西值得玩味：苏联解体后，“大国地位”衰落，不少人认为苏联时代是世界上与美国并驾齐驱的强国”，全赖斯大林这种“强硬慈父”式人物贡献。

2017年6月底，在由俄罗斯独立调查机构列瓦达中心所作的民意调查中，俄罗斯民众被要求选出有史以来10位最伟大人物。

结果令人吃惊：前苏联领导人斯大林以38%的支持率脱颖而出，名列第一。斯大林击败了现任俄罗斯总统普京，成为俄国民众心中最伟大的历史人物。

显然，60多年经历的那些坎坷，让俄罗斯人有了更深刻的认识。

斯大林对苏联有着巨大贡献。苏联在斯大林时期取得了很多骄人的成绩，不仅战胜了法西斯主义，取得了卫国战争的胜利，而且率先实现了工业化，军事、经济实力都得到了加强，成为匹敌美国的超级大国，这是不争的事实。

赫鲁晓夫不像斯大林那样了解民族的基础和本国的历史，对他来说社会主义只是抽象的理论概念，他总是企图通过主观意志使现实适合于抽象的理论。另一方面，他所具有的冒险想象力使得自己的行为缺乏丝毫的理论原则，这对于苏联来说是非常危险的。

时隔62年，我们再看看当初赫鲁晓夫以“秘密报告”，全盘否定对苏联有着巨大贡献的领导人，更应该明白客观评价我们的领导人为国家做出的功绩是多么重要。

再看看62年来，从苏联到俄罗斯的经历，那些倒退、失败、混乱，让我们更应该明白，珍惜中国的现在多么重要，中国的今天来之不易。

然而，今天我们国内仍有一些人在歪曲、诋毁开国领导人的名誉和他们的功绩。这是很危险的！

前苏联曾经犯下的错误，我们没理由再犯，我们也不能再犯。

文：胡一刀

责任编辑：桂强