原标题：沈文祖任南京市委副书记，陆永辉任南京市委常委
中共江苏省委批准：沈文祖同志任中共南京市委副书记。中共江苏省委决定：陆永辉同志任中共南京市委委员、常委。
沈文祖
沈文祖简历
男，1964年1月生，汉族，江苏海门人，省委党校研究生学历，学士学位，1986年1月加入中国共产党，1986年7月参加工作。
陆永辉
陆永辉简历
男，1962年4月生，汉族，江苏启东人，省委党校研究生学历，学士学位，1984年5月加入中国共产党，1984年7月参加工作。
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