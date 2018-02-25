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沈文祖任南京市委副书记 陆永辉任南京市委常委

沈文祖任南京市委副书记 陆永辉任南京市委常委
2018年02月25日 17:55 澎湃新闻
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　　原标题：沈文祖任南京市委副书记，陆永辉任南京市委常委

　　中共江苏省委批准：沈文祖同志任中共南京市委副书记。中共江苏省委决定：陆永辉同志任中共南京市委委员、常委。 

沈文祖沈文祖

　　沈文祖简历

　　男，1964年1月生，汉族，江苏海门人，省委党校研究生学历，学士学位，1986年1月加入中国共产党，1986年7月参加工作。

陆永辉陆永辉

　　陆永辉简历

　　男，1962年4月生，汉族，江苏启东人，省委党校研究生学历，学士学位，1984年5月加入中国共产党，1984年7月参加工作。

责任编辑：张义凌

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