上将刘源再当选人大代表 曾用你懂的回应郭伯雄案

原标题：上将刘源再次当选全国人大代表

2月24日，全国人民代表大会常务委员会发布公告，第十二届全国人民代表大会常务委员会第三十三次会议根据代表资格审查委员会提出的审查报告，确认2980名代表的代表资格全部有效。

“政事儿”（微信ID：xjbzse）注意到，在首次对外公布的解放军269名代表中，刘少奇之子、解放军原总后勤部政委、全国人大财政经济委员会副主任委员、第十二届全国人大代表刘源，再次当选。

刘源出生于1951年2月，早期曾任郑州市副市长、河南省副省长。1992年由河南副省长转任武警部队副政委，2003年任原总后勤部副政委。2005年，54岁的刘源任军事科学院政委，2009年7月晋升上将军衔，2010年任原总后勤部政委，2015年底退役。

2016年2月，刘源被任命为全国人大财政经济委员会副主任委员。

在2016年3月全国两会的一次新闻发布会上，有外媒记者问及刘源为何到全国人大任职，大会发言人傅莹称，“刘源将军到人大来，我们是非常欢迎的，那天我在电视上看到他进行宪法宣誓，我们也期待他能够作为人大代表依法履行职责。我们外事委员会就有好几位军队的将军参与，他们发挥的作用是不可或缺的，对人大常委会的工作也是非常重要的。你（提问记者）可能对人大不太了解，我相信也期待他能够有更多更好的发挥。”

作为全国人大代表，每年的全国两会是刘源发声的一个重要舞台。

2013年全国两会是换届两会。在这次两会上，刘源接受新华网专访时表示，习近平高票当选中华人民共和国军事委员会主席，这是民心所向、军心所向，全军官兵坚决拥护。在谈到军队反腐时，刘源表示，恢复我军优良作风，反对浪费，反对特权，反对腐败，把精力和省下来的钱用于强军建设，利己利军，全军拍手叫好。

2015年全国两会，有媒体问及刘源关于“郭伯雄和郭正钢父子”。当时郭伯雄没有被公开宣布调查，刘源以“你懂的”来回应。

在刘源“你懂的”回应不到一个月后的2015年4月9日，中央决定对郭伯雄进行调查。

2015年3月12日，刘源在全国两会期间第二次谈反腐。他在接受媒体采访时透露，抓出徐才厚、谷俊山这样的大贪巨奸，是习近平主席决定、督办的，而自己即使起了点小作用，也是尽点本份。

“政事儿”（微信ID：xjbzse）注意到，履新全国人大财政经济委员会副主任委员以来，刘源非常低调。在2016年的全国两会上，他用一连声“抱歉”婉拒了媒体采访，并说感谢大家的关心、支持和爱护。

附第十三届全国人民代表大会代表名单之解放军代表团（269名）

丁来杭、丁国林、于志坚、于忠福、于峰（满族）、于巍（女）、习朝峰、马伟明、马和帕丽（女，哈萨克族）、马顺南、王力、王小鸣、王天目、王长江、王长河、王文全、王方（女，蒙古族）、王玄玉、王宁、王亚平（女）、王再杰、王成男、王伟、王全理、王军、王秀峰、王启繁、王国新（蒙古族）、王明孝、王波、王宝华（女）、王建国、王树、王复兴（纳西族）、王洪尧、王娜（女）、王振国、王晓霞（女）、王健（女）、王海、王海斗、王海龙、王家胜、王教成、王辉山、王辉青、王献军、方向、尹东、尹德健、孔军、古清月（女）、厉延明、石香元、石晓、叶青、田忠良、田学峰、付宁（女）、付国强、白文奇（蒙古族）、冯玮、冯毅、兰政、戎贵卿、朱正友、朱诚、朱程、朱富海、庄炳坤、刘日明、刘石磊（女，满族）、刘永刚、刘永坚、刘光斌、刘伟、刘伟修、刘旭、刘季幸、刘京菊（女）、刘绍亮、刘健、刘家国、刘粤军、刘源、刘德伟、齐虎广、米合伦沙·阿不都（女，维吾尔族）、安兆庆（锡伯族）、许利强、许其亮、许忠发、孙建国、孙健、严锋、苏保成、杜刚、杜岗、李士生、李永生、李伟、李军、李运田、李秀宝、李作成、李尚福、李明、李勇、李鸿（女）、李超、李道明、杨扬（女，苗族）、杨成熙、杨丽霞（女，白族）、杨初格西（藏族）、杨征、杨诚、杨倩（女）、杨祥国、杨磊（土家族）、肖冬松、吴少华、吴永亮、吴兴丰、吴社洲、吴杰明、吴国华、吴昌洁（女）、吴春利、吴海波、吴颖霞（女）、邱月潮、何卫东、何仁学、何宏军、何雷、余海龙、冷志义、辛崇东、辛毅、汪海江、沙子呷（彝族）、沈金龙、宋丹、宋学、宋春雳、宋琨、宋善玉、宋普选、张又侠、张小燕（女）、张义瑚、张升民、张文仁、张平、张明珠（女）、张学宇、张学锋、张洪英（女）、张洪贺、张烈英、张雄伟、张潇（女）、阿不都克里木·哈里克（维吾尔族）、陈平华、陈香美（女）、陈俊林、陈剑飞、陈炳艳、陈勇、陈家静、陈雪礼、陈道祥、陈黎明、武文、武仲良、苗华、苗润奇、范承才、范骁骏、罗亚中、周丰林（白族）、周亚宁、周吴刚、周松和、周建波、周健、郑卫平、郑俊杰、宝林（蒙古族）、郎友良、孟中康、降巴克珠（藏族）、赵岩泉、赵宗岐、赵贺、赵瑞宝、胡昌明、战厚顺、钟志明、钟绍军、侯云、侯胜亮、饶开勋（回族）、姜国平、姜勇、秦生祥、袁远（女）、袁誉柏、莫俊鹏、索朗扎西（藏族）、贾廷安、贾建成、贾俊明、顾祥兵、柴绍良、党增龙、钱树民、徐云鹏、徐西盛、徐向华、徐兴林、徐建锋、徐起零、殷方龙、凌希、凌焕新、高东垒、高波、郭晓东（蒙古族）、郭普校、涂伟明、黄克超、黄连珍（女）、黄铭、黄鑫、曹国侯、曹京宜（女）、曹新元、崔玉玲（女）、康春元、康晓晖、梁阳、梁剑涛（女）、彭勃、董正宏、蒋永馨（女）、蒋庆群、蒋建新、蒋漠祥、韩卫国、韩晓东、韩鹏、程坚、程诚（女）、谢正谊、谢贻平、蒲永能、蔡红霞（女）、管延密、廖正良、谭本宏、谭民、缪中、缪静（女）、樊代明、黎火辉、潘佳瑛（女）、魏凤和

责任编辑：桂强