贵州紫云县政府强行进驻景区？副县长:企业未履约

原标题：网曝政府强行进驻景区，官方：等判决

[记者/王梅梅 统筹/陈威]近日，一则“贵州省安顺市紫云苗族布依族自治县政府封路接管格凸河景区”的消息引起大白新闻（微信ID：dabaixinwen）的注意。随后，记者联系到该景区原运营方贵州格凸旅游开发有限公司（以下简称“格凸旅游公司”）相关负责人，对方表示，在合同履行期内，县政府直接收回其公司对景区的开发经营权。据悉，公司已经对县政府提起诉讼，县政府副县长回应称，该案将于近日开庭，相信法院会做出公正判决。

旅游公司：紫云县政府直接接管景区

大白新闻从格凸河景区官方微信获悉，该平台从2017年12月6日起，连发《关于格凸河景区正常开园的公告》《紫云县政府强行接管格凸河景区，现场一片混乱》《还原事件真相：“强行接管紫云县格凸河景区”》《中国商报法制版（转载）： 紫云县政府强行收回格凸河景区经营权合法吗》四文对此事作出回应。

随后，记者从紫云县政府官网了解到，2017年12月12日，政府曾发出《紫云自治县格凸河风景区公告》，公告称，“紫云苗族布依族自治县人民政府已于2017年12月12日依法定程序及方式收回紫云格凸河穿洞风景名胜区的一切权益。自公告之日起，紫云格凸河穿洞风景名胜区的管理权、对外发布信息、公告权等相关权益都由紫云格凸河穿洞风景名胜区管理处统一安排、行使，其他任何单位、个人均不享有上述权益。”

对此，大白新闻联系到格凸旅游公司负责人之一邵某，对方表示，目前，该景区已由县政府在运营。其透露，2017年12月12日上午8点，紫云县公安、交警、武警等三、四百人左右一级级从外围封锁通往景区道路，除了当地村民，公司员工及管理人员已经无法进入景区。记者注意到，在旅游公司提供的当日景区情况录像以及照片中，可以看到景区内部出现了身着制服的执法人员和相关车辆。

当日景区情况（当事人供图）

邵某补充道，此前紫云县政府告知其公司，景区要升级打造，需修路并封闭式施工，从而封闭景区。并发出《紫云苗族布依族自治县人民政府关于要求重庆市华丰旅游开发有限公司进行腾空搬离相关事宜的通知》，其中表示“我府依约定权利已单方面解除协议，现通知你公司三日内（2017年12月4日）前腾空搬离，我府于2017年12月5日正式入场进行经营管理。。。。。。”对此，格凸河旅游公司营销部经理回应：“对于这些文件，我们全部采取统一意见，就是不执行相关文件。”邵某表示，县政府进入景区将原有设备搬走，售票设备也被拆除。“里边还有几万块现金，现在都没取出来。”

此后，格凸旅游公司选择报警，据通话录音记录，紫云县110报警台表示，这个案子属于经济纠纷，可直接找法院。

据悉，自2017年12月25日，格凸河景区恢复运营。格凸旅游公司提供的一段暗访视频中显示，售票处目前并不提供发票。

政府说法：旅游公司没有履行好合同

政府缘何收回景区？据了解，因安顺市推行“黄龙屯格”一体化为由收回景区。此前，当地电视台对此事进行过专门报道，县政府副县长吴晓敏在接受记者采访解释：“我们是达成了一个协议，5年内分3期建设，投资2.4个亿，使格凸河按5A级的标准来建设。从审计结果来看，如今的投资只达到当时承诺的五分之一。”

对于政府方面的说法，格凸旅游公司的负责人邵某表示，2011年，紫云县政府与格凸河旅游公司签署了合同，2015年相关投资许可文件批复下来。邵某表示，在此过程中，公司多次向县政府去函以及进行书面汇报，希望按照公司的规划开发景区，政府未批准。

此外，景区管理处外联部副部长刘文虎在接受当地电视台采访时指出，目前景区建设离5A级标准还有很大差距，并指出多处景区内基础设施存在的问题。对此，邵某表示，格凸河景区自2014年起连续3年列入“贵州100个重点旅游景区”建设中的前27个重点示范景区；2015年8月被批准为国家AAAA级旅游景区。“在成为4A景区3年以后才能申报5A景区”，邵某说。

双方分歧：政府赔偿

据悉，在赔偿金额方面，紫云县政府找到审计单位对景区进行相关评估；同时，双方一块找到均认同的评估单位，评估公司针对此项目提供了一个大致的估值范围，在1.7亿到4.6亿之间。对此，邵某表示，紫云县政府不接受评估结果，愿意退回旅游公司9600万投资成本，再补贴2000万。一方面，政府愿意赔偿自己认定的成本及补贴；另一方面，格凸河旅游公司坚持评估公司提供的赔偿估值，此事陷入僵局。

今天（2月26日），大白新闻联系到紫云县副县长吴晓敏，对方表示：“针对这件事情我们已经说了很多，不想再做解释。目前案子已经移交到贵州省黔西南布依族苗族自治州中级人民法院审理，马上就要开庭了。旅游公司的说辞我们可以理解，但我相信法院会做出公正判决，在此之前不便回应。”

责任编辑：张义凌