邹文超和李春建任中国兵器工业集团公司副总经理

原标题：邹文超、李春建任中国兵器工业集团公司副总经理、党组成员

近日，中央组织部任命邹文超、李春建同志为中国兵器工业集团有限公司副总经理、党组成员。邹文超、李春建同志简历如下：

邹文超同志简历

邹文超 本文图均为 中国兵器工业集团微信公众号 图

邹文超，男，汉族，1963年出生，四川富顺人，1985年8月参加工作，1987年10月加入中国共产党，全日制大学学历，工学学士，华东工学院（现南京理工大学）精密机电装置专业毕业，在职工程硕士，重庆大学工业工程专业毕业。

1985年起任原江陵厂22车间技术员、副主任 、第二科研所副所长；1993年起交流任兵器工业总公司汽车局规划处副处长；1996年起任长安公司综合计划部副部长兼发展规划处处长，长安公司总经理助理兼综合计划部副部长、发展规划处处长；1997年起任长安集团公司副总经理、长安公司副总经理兼发展计划部部长；2001年起任长安公司副总经理兼长安福特执行副总裁；2008年起任重庆长安汽车股份有限公司副总经理、董事兼长安福特执行副总裁；2009年起任中国长安汽车集团股份有限公司副总裁；2011年起任中国长安汽车集团股份有限公司董事、总裁，西南兵器工业公司董事会董事、董事长；2014年至今任兵器工业集团总经济师、经营管理部主任、民品发展部总经理。

现任中国兵器工业集团有限公司副总经理、党组成员。

李春建同志简历

李春建

李春建，男，汉族，1966年出生，陕西西乡人，1988年8月参加工作，1987年1月加入中国共产党，全日制大学学历，工学学士，华东工学院（现南京理工大学）环境工程专业毕业，在职工商管理硕士，北京大学和美国Fordham University合作的北大国际MBA工商管理专业毕业。十二届、十三届全国人大代表。

1988年起任兵器工业总公司质量安全部、建设局、发展计划局干部；1999年起任兵器工业集团计划部建管处副处长；2000年起任兵器工业勘察设计研究院院长助理、副院长、党委副书记兼纪委书记；2001年起任中兵环境公司总经理、董事；2003年起任兵器工业集团计划部副主任；2009年起任兵器工业集团战略发展部副主任（正职待遇）；2011年起任北化集团董事长、党委书记，北化股份董事长；2014年至今任兵器工业集团总经理助理，北方华锦化学工业集团董事长、党委书记，华锦股份董事长、总经理，北沥公司董事长。

现任中国兵器工业集团有限公司副总经理、党组成员。

来源：微信公众号“中国兵器工业集团”

责任编辑：张义凌