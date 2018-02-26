中国商飞再获订单:30架国产大客机C919 20架ARJ21

原标题：30架C919、20架ARJ21，中国商飞再获订单

C919大型客机102架机停放在中国商飞公司上海飞机制造有限公司总装车间内。 新华社 图

国产大型客机C919再获订单。

2月26日，中国华融资产管理股份有限公司（简称“中国华融”）旗下控股子公司华融金融租赁股份有限公司（简称“华融金融租赁”）与中国商用飞机有限责任公司（简称“中国商飞公司”）在北京签署30架C919大型客机和20架ARJ21新支线飞机购机协议。

截至目前，C919大型客机国内外用户达到28家，订单总数达到815架，ARJ21新支线飞机客户达到21家，订单总数达到453架。

中国华融董事长赖小民、中国商飞公司董事长贺东风出席签约活动，华融金融租赁董事长李鹏、中国商飞公司副总经理程福波代表双方签署协议。

赖小民表示，华融租赁与中国商飞签订购买C919客机及ARJ21飞机框架协议，是双方积极贯彻落实党的十九大精神和全国金融工作会议精神，深入落实党中央、国务院重大战略部署，推进“一带一路”建设和《中国制造2025》战略，助推建设制造强国的重大举措；也是中国华融进一步增强服务实体经济能力、服务高端装备制造能力，提升金融服务国家战略水平的积极实践；更是中国华融坚定不移实施大客户战略，与中国商飞建立全面业务合作关系，深化金融机构与国家战略产业全面合作，互惠共赢、共同发展的重要成果。

责任编辑：张玉