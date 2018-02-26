苏州市政协原主席高雪坤严重违纪被双开(简历)

原标题：苏州市政协原主席高雪坤严重违纪被开除党籍、开除公职

日前，经中共江苏省委批准，中共江苏省纪委对苏州市政协原主席高雪坤严重违纪问题进行了立案审查。

经查，高雪坤违反政治纪律，对抗组织审查；违反组织纪律，不按规定报告个人有关事项，在组织函询时不如实说明问题；违反廉洁纪律，为其亲属经营活动谋取利益；违反生活纪律，与他人发生不正当性关系。利用职务上的便利为他人谋取利益并收受财物涉嫌受贿犯罪。此外，审查中还发现高雪坤其他涉嫌犯罪的线索。

高雪坤身为党员领导干部，理想信念丧失，党员意识淡薄，严重违反党的纪律，并涉嫌违法犯罪，性质恶劣，情节严重。依据《中国共产党纪律处分条例》等有关规定，经省纪委常委会会议研究并报省委常委会会议批准，决定给予高雪坤开除党籍、开除公职处分；将其涉嫌犯罪问题、线索及所涉款物移送司法机关依法处理。

高雪坤简历

高雪坤，男，汉族，1955年7月出生，江苏昆山人，省委党校大专学历，1974年12月参加工作，1977年6月加入中国共产党。历任昆山县巴城镇党支部书记、张浦镇党委书记，昆山市城北镇党委书记、农工商总公司董事长、外经委主任、开发区管委会主任、工委副书记等职。2000年1月任昆山市副市长（其中2000年8月至2001年5月兼任昆山市玉山镇党委书记、农工商总公司董事长）；2001年6月任昆山市委常委、副市长；2001年7月任昆山市委常委、副市长兼市委政法委副书记（其中2001年11月至2005年3月兼任昆山创业控股集团有限公司董事长）；2005年7月任昆山市委副书记；2005年8月任淮安市副市长、淮安经济技术开发区党工委书记、管委会主任；2006年8月任淮安市委常委、副市长、淮安经济技术开发区党工委书记、管委会主任；2008年4月任淮安市委副书记、代市长、淮安经济技术开发区党工委书记、管委会主任；2008年6月任淮安市委副书记、代市长、淮安经济技术开发区党工委书记；2009年1月任淮安市委副书记、市长；2012年6月任苏州市政协主席；2017年1月任苏州市政协正厅职干部。系苏州市政协第十四届委员、苏州市第十六届人大代表。

2017年7月28日，苏州市政协第十四届二次常委会接受高雪坤辞去政协委员职务；8月25日，苏州市第十六届人大常委会第六次会议终止高雪坤人大代表资格。

来源： 清风扬帆网

责任编辑：张玉