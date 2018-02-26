美军航母在中国南海“绕圈” 发言人叫嚣必须守着

原标题：再挑衅！美军航母竟在中国南海“绕圈”

美国海军“卡尔⋅文森”号航母在南海进行航行（图源：澎湃新闻网）

中国南海新闻网2月26日电 据《菲律宾星报》2月25日报道，美军“卡尔·文森号”核动力航母战斗群已进入南海“争议水域”。依一名美军海军军官所言，“卡尔⋅文森”号航母战斗群“已在南沙群岛海域内”。

“卡尔⋅文森号”的发言人海军少校蒂姆⋅霍金斯称，美军航母战斗群出现在该地区是“例常行动”，“没有什么值得惊讶的”。他还叫嚣美国海军是一支全球海军，为了确保南海海上通道顺畅，“必须有人守着”。

英国广播公司认为，美国航母战斗群今年再次巡航南海，显然是“要向中国发出明确的信号”；法新社也说，不论美国官员是否承认，这行动就是要向中国发出“直接信号”，试图证明美国在本地区依然有影响力。

对于美军“卡尔·文森号”航母战斗群最近到南沙海域活动一事，上海社科院国际问题研究所研究员、上海海洋战略研究所所长胡志勇对中国南海新闻网表示，这是美国公然挑衅中国，是对中国主权的严重干涉！沿领海基线航行，旨在测试中国的底线和忍耐度。

最近，美军航母在南海活动频繁，且似有愈演愈烈之势。

澎湃新闻网援引菲律宾当地媒体Inquirer19日的消息称，美国 “卡尔⋅文森”号航母与宙斯盾驱逐舰“墨菲”号（DDG 112）于16日驶入菲律宾首都马尼拉外附近海域，停泊在距海岸线12公里处，对菲律宾进行了为期5天的港口访问。不仅如此，据美国新闻网15日报道，美军14日还邀请了国际和地区媒体登上正在南海巡航的“卡尔⋅文森”号航母参观采访。

另据美国海军官网2月21日发布的声明，继“卡尔⋅文森号”核动力航母结束对菲律宾马尼拉为期5天的访问后，美国海军“梅耶”号宙斯盾驱逐舰（DDG 108）驶抵马来西亚沙巴州首府哥打基纳巴卢。此外，“卡尔⋅文森号”航母将于3月到访越南岘港，成为越战后首艘访问越南的美军航母。

有分析指出，“卡尔⋅文森”编队近来访问的菲律宾与马来西亚，恰好都是近年来与中国关系升温明显的东南亚国家。而根据美国新版《国防战略报告》，“扩大太平洋地区的联盟与伙伴关系”早已被列为美国与盟国的优先事项之首。

广西社会科学院东南亚研究所副研究员杨超对中国南海新闻网分析称，菲律宾总统杜特尔特上台后中菲关系实现全面转圜，越南便取代菲律宾成为美国借南海问题向中国施压的重要抓手。美国希望借助越南这一“新抓手”对华施压，越南则希望借此增强在南海的力量存在。对于美军航母近日在南海的一系列活动，杨超表示，这是美国“航行自由行动计划”的组成部分，以宣示美国不承认中国南海主权，其军舰军机有在南海海域横行的“自由”。同时这也是对东南亚国家的安抚，向他们证明美国的力量仍然强大，靠得住，可以制衡中国。此外，借美军舰访问，美国正拉拢东南亚国家与其合作，抵消中国的影响力。

胡志勇则评论称，美国海军军官“美国海军是全世界的海军”的言论反映了美国欲继续充当世界领导者的战略目标。美军利用所谓的“巡航”行动，借停泊、靠岸补给加深美国与东南亚国家之间的关系，旨在显示美国在该地区的军事存在，彰显美国在亚太地区的影响力，并挑衅中国。同时美军一再在南海地区活动，也是给东南亚国家打气，给域外其他国家海军来南海活动开了很坏的先例。（中国南海新闻网 姚凌）

来源：中国南海新闻网

责任编辑：张玉