湖南东安回应新建水渠手捏成渣:三名负责人被免职

原标题：湖南东安县回应“新建水渠手捏成渣”：三名主管单位负责人被免职

新京报快讯（记者王煜）湖南省东安县一新修筑的水渠，被曝徒手可将水泥块掰下并捏碎，事件引发关注。今日（2月26日），新京报记者从东安县委宣传部获悉，目前已对施工及监理单位进行处罚，并对三名主管单位负责人进行免职处理。

近日，一则名为“湖南省东安县新建水渠形同豆腐渣”的视频在网络热传。网传视频中，一名男子徒手即可掰下一段水渠的水泥块，手捏之后成为渣块。

针对上述情况，东安县政府今日回应记者称，网传视频中的沟渠，位于东安县石期市镇马头村，是东安县农业技术推广中心负责实施的新增粮食产能田间工程建设项目第二标段。项目于2017年1月开始动工，目前尚未组织验收。

目前，施工队伍组织施工设备、原料和施工人员进场，对质量不合格沟渠全部拆除，并同步进行重建。东安县农委安排专业技术人员驻守工地，会同监理人员进行全程质量监管，确保3月底前完成整改重建任务。

东安县称，将对负有直接责任的施工和监理企业进行处理，包括向上级呈报降低施工单位水利建设资质等级，降低监理单位企业资质等级。同时，向上级行政主管部门呈报，将上述两企业列入东安建设领域黑名单，停止两个企业在东安县内的招投标活动。依法按合同约定，对施工方和监理方进行相应条款约定的经济处罚。

此外，东安县纪委、监察委立案调查，启动问责程序，对项目相关责任人进行问责。经调查，决定免去蒋笃刚东安县农业委党组书记、主任职务（按程序办理），免去谭德远东安县农业委综合调研股股长、项目负责人职务，免去谭德洲东安县农业委项目办副主任职务；给予蒋笃刚、谭德远党内严重警告处分；给予谭德远、谭德洲和县农业委项目办工作人员何少锋降低岗位等级处分。

责任编辑：初晓慧