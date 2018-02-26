湖南常德运砂船侧翻 船上1人生还5人遇难

原标题：湖南常德水域船只侧翻 船上1人生还5人遇难
红网时刻2月26日讯2月26日凌晨，在沅水常德经开区石门桥镇范家潭村新兴咀水域，一艘自卸驳运砂船侧翻。事故发生时，船上共有6人。截至下午4点，失踪3人遗体已全部打捞上岸。此次事故共造成船上1人生还，5人死亡。
事故发生后，市委书记、市人大常委会主任周德睿立即要求，全力搜救失踪人员，做好事故善后处置工作，排查水运安全隐患。市委副书记、市长曹立军等市县领导第一时间赶赴事故现场调度指挥救援。
安监、交通、海事、消防、公安、急救等部门迅速启动了水上应急救援预案，调集生命探测仪、专业蛙人及周边船只等设施设备，展开对失踪人员搜救，并将搜救范围扩大至事故水域下游部分区域。
目前，常德市成立了事故调查组，事故原因正进一步调查中，下一步将对侧翻砂船进行打捞，有关情况将及时对外公布。
来源：红网
此前消息：湖南常德一艘运砂船发生侧翻 致2死3失踪
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