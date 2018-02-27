证实日军在华屠杀慰安妇影像首公开 拍于云南腾冲

原标题：惨无人道！证实日军在华屠杀慰安妇影像首度公开
影像资料截图
海外网2月27日电 今天（27日），一段证实日军1944年在中国云南屠杀多名韩籍慰安妇史实的影像资料在韩国首度公开。而在此之前，仅有关于日军屠杀慰安妇的证词及新闻报道。
慰安妇遭屠杀后尸体被丢弃
韩国KBS电视台等报道称，据推测，这段长度为19秒的黑白影像资料摄于1944年9月15日，地点为中国云南省腾冲某地。记录下这一历史瞬间的，是隶属于中美联军的美国通信兵团164照相兵连士兵鲍德温（Baldwin）。
据悉，这份资料曾被保管在美国国家档案与文件署（NARA）长达70多年。在27日首尔市与首尔大学人权中心合办的“中日韩日军慰安妇国际电话会议”上，该影像被首度公开。
影像显示的是慰安妇遭到日军屠杀后，尸体被随意丢弃的场面。画面中还出现了中国军人前来掩埋的场景。报道指出，当时在云南松山和腾冲的日军阵地中，共有七八十名韩籍慰安妇。其中23名在中美联军击退日军后获救，剩余大部分在日军战败前遭到屠杀。
当天的会议上，还公开了中美联军关于慰安妇遭到屠杀的14份文件和2份照片资料。其中报告文件明确记载，“（9月）13日晚上，日军射杀30名朝鲜裔女性。”（编译/海外网 刘强）
新浪新闻公众号
更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）
推荐新闻
- 【 新闻 】 3任省委书记为他到场 刘源发言数次落...
- 【 军事 】 美军航母在南海“绕圈” 对中国示威
- 【 财经 】 梁建章：为何在中国养育小孩极痛苦
- 【 体育 】 马竞官宣卡拉斯科+盖坦加盟一方
- 【 娱乐 】 鹿晗陈赫等同游日本 被指抽烟影响他人
- 【 科技 】 阿里巴巴将收购饿了么:估值95亿美元
- 【 教育 】 教育部:“超级中学”提前招生需规范
新浪新闻意见反馈留言板 400-690-0000 欢迎批评指正
违法和不良信息举报电话：010-62675637
举报邮箱：jubao@vip.sina.com
Copyright © 1996-2018 SINA Corporation
All Rights Reserved 新浪公司 版权所有