证实日军在华屠杀慰安妇影像首公开 拍于云南腾冲

原标题：惨无人道！证实日军在华屠杀慰安妇影像首度公开

影像资料截图

海外网2月27日电 今天（27日），一段证实日军1944年在中国云南屠杀多名韩籍慰安妇史实的影像资料在韩国首度公开。而在此之前，仅有关于日军屠杀慰安妇的证词及新闻报道。

慰安妇遭屠杀后尸体被丢弃

韩国KBS电视台等报道称，据推测，这段长度为19秒的黑白影像资料摄于1944年9月15日，地点为中国云南省腾冲某地。记录下这一历史瞬间的，是隶属于中美联军的美国通信兵团164照相兵连士兵鲍德温（Baldwin）。

据悉，这份资料曾被保管在美国国家档案与文件署（NARA）长达70多年。在27日首尔市与首尔大学人权中心合办的“中日韩日军慰安妇国际电话会议”上，该影像被首度公开。

影像显示的是慰安妇遭到日军屠杀后，尸体被随意丢弃的场面。画面中还出现了中国军人前来掩埋的场景。报道指出，当时在云南松山和腾冲的日军阵地中，共有七八十名韩籍慰安妇。其中23名在中美联军击退日军后获救，剩余大部分在日军战败前遭到屠杀。

当天的会议上，还公开了中美联军关于慰安妇遭到屠杀的14份文件和2份照片资料。其中报告文件明确记载，“（9月）13日晚上，日军射杀30名朝鲜裔女性。”（编译/海外网 刘强）

责任编辑：张玉