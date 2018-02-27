黄钦任江苏无锡市委副书记 提名为市长候选人

原标题：黄钦任江苏无锡市委副书记提名为市长候选人，汪泉不再担任
2月27日上午，无锡市召开领导干部会议，宣布省委有关决定：
黄钦同志任无锡市委副书记，提名为市长候选人。
免去汪泉同志的无锡市委副书记、常委、委员职务，汪泉同志不再担任无锡市市长职务。
来源：无锡广播电视集团（无锡市广播电视台）微信公号“无锡博报”
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