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黄钦任江苏无锡市委副书记 提名为市长候选人

黄钦任江苏无锡市委副书记 提名为市长候选人
2018年02月27日 10:34 澎湃新闻
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　　原标题：黄钦任江苏无锡市委副书记提名为市长候选人，汪泉不再担任

　　2月27日上午，无锡市召开领导干部会议，宣布省委有关决定：

　　黄钦同志任无锡市委副书记，提名为市长候选人。

　　免去汪泉同志的无锡市委副书记、常委、委员职务，汪泉同志不再担任无锡市市长职务。

　　来源：无锡广播电视集团（无锡市广播电视台）微信公号“无锡博报”

责任编辑：张玉

汪泉黄钦副书记
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