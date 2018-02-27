海口明后两天将现20小时大雾 或致港口长时间停航

原标题：海口：明后两天将现20小时大雾天气，或致港口长时间停航
2月27日17时海口市政府发布温馨提示：目前，秀英港，新海港，铁路南港正常通航，车辆过海顺畅。根据最新天气预报，2月28日至3月1日将出现20小时以上大雾天气，可能造成长时间停航，请过海旅客27日24时前有序到三港过渡。
来源：海南日报客户端
新浪新闻公众号
更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）
推荐新闻
- 【 新闻 】 3任省委书记为他到场 刘源发言数次落...
- 【 军事 】 美军航母在南海“绕圈” 对中国示威
- 【 财经 】 梁建章：为何在中国养育小孩极痛苦
- 【 体育 】 26+11!赛季最硬气1仗 火箭有他就打不...
- 【 娱乐 】 鹿晗陈赫等同游日本 被指抽烟影响他人
- 【 科技 】 阿里巴巴将收购饿了么:估值95亿美元
- 【 教育 】 教育部:“超级中学”提前招生需规范
新浪新闻意见反馈留言板 400-690-0000 欢迎批评指正
违法和不良信息举报电话：010-62675637
举报邮箱：jubao@vip.sina.com
Copyright © 1996-2018 SINA Corporation
All Rights Reserved 新浪公司 版权所有