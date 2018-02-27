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海口明后两天将现20小时大雾 或致港口长时间停航

海口明后两天将现20小时大雾 或致港口长时间停航
2018年02月27日 21:48 澎湃新闻
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　　原标题：海口：明后两天将现20小时大雾天气，或致港口长时间停航

　　2月27日17时海口市政府发布温馨提示：目前，秀英港，新海港，铁路南港正常通航，车辆过海顺畅。根据最新天气预报，2月28日至3月1日将出现20小时以上大雾天气，可能造成长时间停航，请过海旅客27日24时前有序到三港过渡。

　　来源：海南日报客户端

责任编辑：张义凌

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