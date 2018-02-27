投资6亿的泰山博物馆开工 故宫博物院长参与设计

原标题：泰安要建泰山博物院！吴良镛单霁翔设计规划图曝光

作者：王迅

2月27日上午，山东泰安市举行2018年春季重点项目建设集中开工仪式，并在泰山景区设立分会场。泰安市委常委、市纪委书记、市监察委员会主任郝红，泰安市人民政府副市长成丽，泰安市政协副主席程明，泰山景区党工委书记姚霆，泰山景区管委会主任王光锋出席开工仪式，共同为泰山景区春季重点项目中的泰山博物院培土奠基。

本次泰山景区春季重点项目是位于泰山景区红门路与环山路交叉口东北角的泰山博物院，由泰山风景名胜区管理委员会建设。项目选址于泰山历史文化轴线上、泰山登山盘道入口处，形成了泰山、博物院和岱庙浑然一体的格局。泰山博物院由清华大学建筑设计院和北京设计院共同承担，由两院院士吴良镛操刀设计。吴良镛以“融入与根植”，即融入泰山，根植于泰山文化的土壤为原则，把“长在泰山上，化在自然中”作为建筑设计理念。

泰山博物院项目总投资66591.70万元，规划用地面积38050平方米，总建筑面积32000平方米。建筑造型以泰山“高山流水”亭等建筑为基本元素，由7个大小不一的“方亭式”场馆组成，是一座记录、解释泰山的专题性博物馆。作为对外展示泰山独特地貌、悠久历史、灿烂文化的重要载体，泰山博物院的展陈设计方案由现故宫博物院院长、原国家文物局局长单霁翔设计，以“诠释泰山”为本意，突出泰山“国泰民安”的象征和“泰山安则四海皆安”的寓意。

泰山博物院项目是保护研究泰山“双遗产”的重要阵地、展览展示泰山厚重文化的标志性建筑、传承弘扬优秀传统文化的重要窗口，也是优化提升泰山中路旅游环境的重要工程，对于打造中国山岳旅游第一名片具有重要意义。项目建成后，将面向社会公众免费开放，具有较强的社会公益性，有利于巩固提升旅游市场发展优势，保持旅游经济社会健康、持续、快速发展；有利于提升旅游品位，扩大泰山旅游影响力，成为泰安市不断发展的经济增长点，进一步发展泰安市旅游服务业发展做出新的贡献。

责任编辑：张义凌