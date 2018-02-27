巴布亚新几内亚地震致31死 确认无中国公民伤亡

原标题：巴布亚新几内亚7.5级地震致31人亡 使馆确认无中国公民伤亡

新华社悉尼2月27日电（记者宋聃）莫尔兹比港消息：据巴布亚新几内亚媒体27日报道，至少有31人在26日该国发生的7.5级地震中身亡，另有约300人受伤。中国驻巴布亚新几内亚大使馆27日向新华社记者确认，截至目前，没有中国公民在这次地震中伤亡。

巴布亚新几内亚中部南高地省、海拉省交界地区当地时间26日3时44分（北京时间1时44分）发生7.5级地震。巴新《信使邮报》27日援引海拉省行政官威廉·班多的话报道说，在南高地省首府门迪市至少有13人死亡，附近两个城市还有18人身亡，另有约300人受伤。还有消息说，地震引发山崩和地面塌陷，不少建筑物损毁，震区大部分电话线路被切断。

巴新官方尚未确认人员伤亡情况。

26日地震后，巴新总理府发布声明说，中央政府已派遣工作团队前往震区，与当地政府共同评估地震造成的影响，巴新国防军也赶往灾区协助有关工作。

中国驻巴新使馆临时代办姚明27日告诉新华社记者，震区两省共有30多名中国公民，目前均平安，他们居住的房屋没有倒塌，只有少量财产损失。南高地省有一条中资在建公路，未受地震影响。

姚明说，当地余震不断，使馆一方面提醒当地中国公民及华人密切关注震区情况，注意安全，防范震后灾患，同时积极同巴新外交部、国防军、警方保持密切沟通，确保当地中国公民生命财产安全。

巴布亚新几内亚地处大陆板块交界处，位于环太平洋火山带，地震频繁。（完）

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