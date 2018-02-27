“五假副部”卢恩光：每天睡前默诵你已功成名就

原标题：“五假副部”卢恩光的荒唐往事：默念这句话后才入睡

央视网消息：2月23日，春节后上班的第二天，检察机关依法对卢恩光提起公诉。

检察机关起诉指控：被告人卢恩光为谋取不正当利益，给予多名国家工作人员财物，情节特别严重；卢恩光为其实际控制的企业谋取不正当利益，给予多名国家工作人员财物，情节严重，依法应当以行贿罪、单位行贿罪追究其刑事责任。

说起卢恩光，他是个“有意思”的贪官：年龄造假、学历造假、入党材料造假、工作经历造假、家庭情况造假，被称为“五假干部”。

从一名私营企业主到副部级领导干部再到阶下囚，用卢恩光自己的话说，“想想自己走过的这20多年的路，就像一场噩梦，自己疯了”。

多年来，卢恩光一直信奉“万般皆下品，唯有当官高”。为了能当官，卢恩光提交了入党申请书，但因从申请到入党需要一到两年的时间，卢恩光嫌太慢。于是拿着5000元找人帮忙，希望突击发展他入党。《入党申请书》和《入党志愿书》是1992年同时写的，同时交的，为了看起来更合理，特意把申请书时间往前倒签了两年。可卢恩光怎么也不会想到，他的申请书中有学习邓小平南巡讲话精神的表述，这为他的违纪问题浮出水面埋下伏笔。

为了让自己的履历看起来更好，只读完高中的卢恩光先后有了本科、硕士、博士文凭。而这些文凭都是或靠买或靠送或靠混得来的。

为了让自己在历次干部选拔中有年龄优势。他将自己的出生年由1958年篡改为1965年，一下小了7岁。

现实中，卢恩光共有七名子女，为了不影响仕途，他只填报了两名，其他五名子女均通过假手续落户在其他亲戚家。“我即使在家里都不允许（孩子）他们叫爹叫爸爸，不允许，要不叫姨父什么的，我说别出去喊走了嘴。”卢恩光说。

卢恩光甚至还为自己改了名字，恩光二字意思是“感恩父母、光宗耀祖”。

有了如此完整的档案，满脑子封建官本位思想的卢恩光开始一步步实现他的“官梦”。

1993年，聊城地区出台“民营企业家挂职科技副乡长”政策，卢恩光觉得机遇来了。他通过一番又跑又送，当上了高庙王乡科技副乡长。终于当上官的卢恩光非常高兴。“那时候就觉得，我已经光宗耀祖了，到我父母坟前，那真是好好地祭拜一番。谁要是再喊卢董事长、卢总，那时候心里就觉得对方不懂事， 我都副乡长了。”卢恩光说。

之后，卢恩光先后向20多名不同层级的党员领导干部行贿，终于从一名私营企业主一步步变身为副部级干部。

多年来，卢恩光每天睡觉前都会默诵“知足常乐，老天厚爱，你已功成名就，睡觉”；早晨醒来再激励自己继续“奋斗”，默诵“不知足常进取，功名就在前边，努力前行。”

卢恩光还给自己制定了三个狠抓、两个满意，“三个狠抓”就是狠抓工作，狠抓领导，狠抓群众。“两个满意”就是让领导满意，让群众满意。

为了让自己能得到领导的信任，卢恩光将领导照顾的无微不至。每周都去给领导同志家里送菜、水果、各种肉食、半成品，修补领导家里的书架等。也正因为如此，在组织选拔副部级干部时，卢恩光得到有关领导的多次推荐。

自欺必欺人，欺人必被欺！如今，卢恩光被提起公诉。他的案例也警醒着每一名党员干部要踏踏实实做事，清清白白做人！

责任编辑：张玉