中国最有幸福感的人群生于这五年 快来看看有你吗

原标题：中国最有幸福感的人群，生于这五年，这个职业！快来看看有你吗？

幸福是什么？最幸福的中国人是什么样子的呢？《中国经济生活大调查》发现，如果给“最幸福的人”画像，可以这样描述他们的特征↓↓

①他们主要是90后；

②年收入集中在12-20万；

③对于2018年的收入信心很足；

④过去一年，他们工作比较忙，但每天都有1-3小时休闲时间；

⑤而努力工作的目的，他们的想法也是十分的正能量——他们努力工作是为了追求更高的生活品质，也希望能留给儿女更多财富；

⑥与此同时，在为国家富强、民主振兴而努力工作这个选项上他们选择的比例高于平均水平；

让我们为这批有责任心、有理想、正能量的90后疯狂打call！

大家努力工作是为了什么？一张图说得再清楚不过

不过，正能量的他们对于美好生活也有诉求和期待。在未来，他们更期待在医疗养老、食品安全和收入分配这些方面能够有所改善！

大调查发现，大学学生群体和刚刚步入社会的95后，感到幸福的人比例最高；从学历看，具有大学本科学历的幸福感相对最高。

大调查还发现，在不同职业中，企业管理人员、行政事业人员、创业者的幸福感相对最高。

中国有句古话，“多子多福。”是不是孩子越多的家庭越幸福呢？

大调查发现，还真不是这样！整体来看，

幸福感较高的是有一个孩子的家庭，很幸福和比较幸福的比例是46.2%；

排名第二的是无子女的家庭（44%），而且在很幸福的人群中，无子女的幸福感最高。

选择不幸福的人群中，3个孩子的家庭占比最高。

看来，“多子多福”也只是我们的美好祝愿，现实生活中，养孩子也需量力而行！

那么在中国，幸福感最高的是谁呢？

大调查发现：95后，具有本科学历的男性创业者幸福感简直爆棚！幸福感高达74.29%。他们虽初出茅庐，却也勇者无畏，希望在不远的未来，他们能够大放异彩！

责任编辑：柳龙龙