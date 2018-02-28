129名公职人员充当黑保护伞 猫鼠一家有多可怕

原标题：129名干部集体充当“黑保护伞”！“猫鼠一家”有多可怕？

2月28日，《中国纪检监察报》刊载了一篇题为《哈尔滨街头“黑车”横行牵出百余“保护伞”》的文章，文章讲述了一个让人触目惊心的真实犯罪故事，在这个故事中，最惊人的不是犯罪分子的猖狂，也不是案件本身的恶劣，而是警方与其他公职人员在这起案件中扮演的不光彩角色。

上百名公职人员，共同沦为一个“黑车”团伙的保护伞，这样的“塌方式腐败”，以“黑保护伞”这种“猫鼠一家”的形态呈现出来，实在令人震惊。

1月12日，黑龙江省哈尔滨市南岗区人民法院公开审理了市交通行政综合执法支队原支队长王洪生滥用职权一案。王洪生成为哈尔滨市2017年打击非法营运车辆、深挖背后“保护伞”一案中第一个站上“被告席”的公职人员——“黑车”横行牵出百余“保护伞”。

2017年下半年，黑龙江省哈尔滨市纪委联合公安、检察、交通等机关和部门组成调查组，清查车辆1.68万辆，查扣非法营运出租车214辆，打掉“黑车”团伙7个，移送公安机关处理非法营运出租车174辆，并严肃查处、问责了129名为非法营运出租车充当“保护伞”的党员干部及工作人员，问责人数之多创哈尔滨市新中国成立以来之最。

一开始，牵出这场特大“黑保护伞”案的，只不过是一场对当地黑车的调查而已。由于哈尔滨市黑车横行，正规司机和乘客的正当权益遭到了严重损害，这一点，引起了当地有关部门的重视，于是，一场针对黑车的排查行动由此展开。

然而，没想到，这一查，就查出了大事。

经过一个月的细致摸排后，专案组将掌握的“黑车”非法营运线索及时移交公安机关。2017年7月27日凌晨4时，1200余名警察协同作战，进行雷霆般的收网行动，把“黑车”团伙头目及“黑车”驾驶员全部抓获。此后执纪审查人员顺藤摸瓜，隐藏在“黑车”身后大大小小的“保护伞”如抽丝剥茧般一一现形。

在被哈尔滨有关部门通报的129名党员干部及工作人员中，有作为监管部门履行主体责任不力、失职失责的，有执法部门不作为、乱作为的，有党员领导干部失去原则、为非法营运人员说情要车、减轻处罚的，有给非法营运车辆通风报信、试图包庇窝藏涉案人员的，更有收受好处、滥用职权、为“黑车”团伙非法营运充当“保护伞”的。正是这些“小伞” “大伞”的层层保护，让“黑车”有恃无恐，扰乱了正常的出租车营运市场秩序。

此次打击“黑车”、深挖“保护伞”行动中，最令人震惊的是哈尔滨市交通行政综合执法支队出现的系统性腐败：支队长王洪生、政委李伦、法制科科长徐文平涉嫌滥用职权犯罪，受到开除党籍、开除公职处分，并被移送司法机关；副调研员肖明虎涉嫌包庇、窝藏犯罪，受到开除党籍、开除公职处分，并被移送司法机关；若干名大队长滥用职权、收受好处，受到党纪政纪处分。

整个哈尔滨市交通行政综合执法支队的高层，几乎遭到了“一锅端”。

原本应当战斗在执法前线，守护公众不受“黑车”危害的警方一线执法队伍，却从根子上就腐败、溃烂到了极点，成为了黑恶势力豢养的保护伞，这样的事，挑战着人们的常识，也严重动摇了警方的信誉与权威。如果说犯罪分子污染了司法之河的水流，那么这些沦为“黑保护伞”的公职人员，则是污染了司法之河的源泉，让法律和警方为之蒙羞。

针对“黑保护伞”现象，各地都进行了坚决查处。

2016年1月，广东省公安厅在组织侦查清远市清城区罗氏兄弟涉黑组织专案时发现，清城区分局个别民警与该组织头目来往密切。同时，对该组织涉及的多宗案件存在有案不立、压案不查、降格处理等突出问题。

纪检组立即将案情报告省纪委，省纪委主要领导指示由纪检组全面核查这起涉黑案件背后可能存在的腐败问题。纪检组迅速成立专案核查组，组织开展核查工作。

结果，在调查过程中，当地纪委先是摸排到了一位经常出入赌博场所的基层民警黎伟军，发现黎伟军严重涉黑，经查，2013年，黎伟军与4名民警经朋友介绍认识了罗氏兄弟涉黑组织的头目。013年至2015年9月，黎伟军等人多次受邀到赌场参与赌博。此外，黎伟军还先后收受罗氏兄弟7000元现金，甚至在省公安厅组织查处该涉黑组织时仍不收敛、不收手，继续参赌。

之后，在另一起涉黑案件的调查之中，当地纪委又发现了更高层警方人员参与犯罪的线索。调查发现，一名涉黑人员因涉嫌伤人致死被拘捕后，派出所副所长蔡某不仅不依法调查取证，反而安排民警邓某主持调解伤人致死案的经济赔偿，并隐瞒嫌犯是在假释考验期内再犯的情况。不仅如此，蔡某还违规变更刑事强制措施，导致嫌犯长期逍遥法外。

最终，工作组发现，一起起案件的背后还隐藏着一座“靠山”。最终，时任清城区分局副局长兼刑侦大队长陈某这把“保护伞”也露出了真容。

有些时候，就连曾经亲自奋战在“打黑”一线的“打黑明星”，最终也会堕落成为黑恶势力的“保护伞”。其中，重庆的文强团伙便是一例。

出生于重庆巴南区（原巴县）的文强，在担任巴县警官期间，就在刑侦业务上表现出色，后于1992年任重庆市公安局副局长，在任11年。2008年7月，文强出任重庆市司法局局长。

在担任常务副局长期间，文也是屡破大案的厉害人物。1992年重庆警匪枪战、1994年中国第一盗案、重庆的抢劫运钞车等大案要案，文强都冲锋在前。2000年，文强亲自抓捕张君，曾称在张君脸上留下了他的脚印。

然而文强与黑帮关系暧昧在重庆警界也是不争的事实。最终，在2009年，文强落马，据调查，文强分别涉嫌为王天伦、谢才萍、陈明亮等6个黑恶势力团伙充当保护伞，其罪行极为严重，而这起案件，也是警方人员为黑恶势力充当“保护伞”的案例中涉及层级相当高的一例。

在十九届中央纪委二次全会上，习近平总书记强调，要把扫黑除恶同反腐败结合起来，既抓涉黑组织，也抓后面的“保护伞”。全会在部署2018年工作任务时，把“坚决整治群众身边腐败问题”作为一个重点，其中就包括“把惩治基层腐败同扫黑除恶结合起来，坚决查处涉黑‘保护伞’”。

人民警察，永远只能是人民群众安全的“保护伞”，而决不能成为黑恶势力的“保护伞”，只有首先严守警界防线，我们才能让广大公众免遭黑恶势力侵袭。

资料来源：中国纪检监察报、人民网、法制日报、南方周末等

编撰 杨鑫宇

责任编辑：张义凌