这个少林绝技的视频火了 外国网友惊到“炸裂”

原标题： 咔咔的！看到这个少林绝技，外国网友“惊到炸裂”
近日，少林弟子再次震惊了国外网友。
据英国《每日邮报》报道，“优兔”当红自媒体“超级慢速秀”邀请少林寺弟子，在慢速摄像机前表演少林绝技“针穿玻璃”。
镜头前，面对外国网红的质疑，少林弟子沉着冷静，一出手就技惊四座。干净利落地展示了少林功夫的魅力！中国功夫的出神入化令外国网友佩服得五体投地，在“优兔”上仅一天时间就获得5万多个“赞”。
有网友惊呼“这只会发生在我的梦里！”
“看这个视频时，我的手机屏幕都要裂开了。”
还有人脑洞大开，建议少林弟子转行去做棒球队的投球手！一定能成为超级明星。或者加盟“复仇者联盟”，成为超级英雄的一员。
要知道，少林弟子可是要花费至少十年的功力才能练成这项绝技，将全部精力灌注在手上，360°无死角施展威力。
值得一提的是，不久前中国外文局首次发布的《中国话语海外认知度调研报告》中，英语圈民众对中国话语认知度，排名最高的词语不是最常用的“你好”，竟然是“少林”。得益于功夫电影，对少林的崇拜向往早就在国外网友的心目中根深蒂固了。
这份报告以汉语拼音为切入点，调查了中国话语在英语世界主要国家民众间的认知状况。被调查的国家涵盖美国、英国、澳大利亚、菲律宾、南非、加拿大、新加坡和印度8国。
调查结果显示：进入英语话语体系的中文拼音词汇涵盖政治、经济、科技、宗教、哲学、传统文化、自然景观、传统美食等各领域。
香港《经济日报》注意到，排名前十的词汇中，与中国功夫相关的词语占了一半：少林、阴阳、武术、气功，原来热衷塑造超级英雄的外国人，也有一个武侠梦！这也显示出中国特有的功夫文化在海外有相当高的认可度。
而最近，让国外网友圆梦武侠的方式又多了一种——小说。英文版《射雕英雄传》已经出版，这可是金庸经典作品首次被译成英文版本哦！
这部由瑞典姑娘安娜·霍姆伍德（郝玉青）翻译的武侠小说，早在正式发行前就吸引了多家国外媒体的关注。英国《卫报》甚至将郭靖称作“中国版的佛拉多·巴金斯（《魔戒》主角之一）或琼恩·雪诺（《权力的游戏》主角之一）”。美国Quartz网站也将《射雕》三部曲誉为中国版《魔戒》。
而在去年年底的亚马逊试读预售中，《射雕》更是收获了大量好评！
一位英国网友在亚马逊网站的评论区写道，尽管他认为译文中缺少了解释性的脚注，在姓名和委婉语的翻译处理上，译者也有所妥协，但译本还是非常流畅易懂的，不仅在语言上保留了原文的幽默特点，故事也十分吸引人。
还有网友大赞《射雕》堪称史诗级！当然更多的外国网友表示迫不及待要买下一卷了！
讲真，金庸小说里涉及到大量的历史背景、文化习俗、人物、中药等等，单单是理解并准确翻译出来，就相当不容易。真为郝玉青捏把汗。
举个例子给各位感受一下，比如打狗棒法”（Branch Beats the White Chimpanzee）、“九阴白骨爪”（Nine Yin Skeleton Claw）。网友一边心疼翻译，一边担心老外走火入魔……
作为中国武侠文学作品的中流砥柱，金庸小说“飞雪连天射白鹿，笑书神侠倚碧鸳”在国内的地位难以撼动。如今功夫文化作为中国传统文化的一部分走出国门，扎扎实实地圈住一大批外国铁粉，毕竟侠肝义胆、江湖情仇是全世界读者都热衷的主题。
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