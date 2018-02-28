中国基建多强？ 全球300米以上高楼70%都是中国造

原标题：[厉害]中国基建，地表最强！全球300米以上高楼，近70%都是“中国建造”

中国，已经是全球工程机械最大的制造基地，所有门类的工程机械中国都能制造。

依托超强的装备体系实力，一批强悍的基建神器，正锻造出一支通达天下的超强战队。

其中，最新一代“空中造楼机”，中国首创！它不断刷新城市天际线，有了这样的神器，全球300米以上的高楼，有将近70%是中国建造。

中国高度、中国效率、绿色节能的建筑方式，以绝对优势领跑。

有一种造楼机叫“中国速度”！5小时顶升4.5米，大楼工期缩短20%！

眼前你所看到的最新一代“空中造楼机”，是中国首创。平台自重2000吨，再加上钢筋、混凝土，以及塔吊等一系列装备、物料，造楼机总重接近4000吨，相当于3000辆小汽车，它将在5个小时内，整体顶升4.5米。这台造楼机与过去最大的区别，就是顶升效率更高。

上一代造楼机平台上塔吊等重型设备，需要设置专用的洞口，平台顶升后，再对塔吊进行顶升；完成全部重型设备的顶升通常需要2天。而现在，整体顶升可以将工期至少缩短20%。仅用5小时，新一代造楼机就完成了它500米关口的挑战，这是中国建造技术的新高度！全球300米以上的高楼，有将近70%是中国建造。

超高层建筑领域，中国高度、中国效率、绿色节能的建筑方式，以绝对优势领跑。

除了“空中造楼机”，还有哪些“大国重器”刷新了世界的认知？且看小编带您继续探秘↓↓

中国人的一项新发明，终结了整个挖掘行业50年的世界级难题！

眼前的这台中国自主研发的全断面掘进机，拥有230米长，直径7米的庞大身躯。所经之地，便会出现一条长长的隧道。正在挖掘的这段1公里长的地段，是全球工程师都谈之色变的“蚀变破碎带”。

一声巨响过后，隧道内机器轰鸣戛然而止，刀头已经被完全堵死。掘进机的刀盘顶着岩石面，无法后退，一旦卡死，无法更换，这是隧道施工最大的噩梦。以往只能通过人工清渣，工期一拖就是一两个月，甚至半年。

但现在，中国人的一项新发明，破解了困扰挖掘行业五十多年的世界级难题！而这个驱动轴，正是能让掘进机起死回生的“钥匙”！整个修复过程，只用了30分钟。主控室按下主开关，传送带重新开始出渣。

万吨水泥超级工厂横空出世！基建届的世界“网红”，是咱中国造！

中国的基础设施建设，每年需要消耗24亿吨水泥，超过全球用量的一半。但你知道吗？每天可以生产1.5万吨水泥的巨型生产线，中国已经拥有12条。而它的核心装备，就是能把岩石碾压成粉末的辊压机。视频中正在安装的就是嚼碎岩石的牙齿，小柱钉。别看这些小柱钉只有几厘米，但任何岩石都能够被它轻松嚼碎，这种中国工程师自主研发的深度交错排列方式，将辊面使用寿命提高了10倍，这是目前世界最高水平！

太壮观了！巨轮坐电梯“翻越”三峡大坝！湖北又多一项世界之最

三峡大坝上，另一种重型装备，正在打开长江水路上的新通道。这是世界上最大的升船机。它正将三千吨级的轮船整船提升。

在这些巨型齿轮的作用下，总重达1.55万吨的承船箱，可以沿着齿条垂直爬升113米，爬升高度相当于40层楼高，提升高度、重量均为世界之最。

有了这个庞然大物，过往船舶翻坝时间由过去的3.5小时缩短到40分钟，每年可以为三峡大坝增加600万吨的过坝能力，让长江水道真正成为黄金水道。

厉害了，我的国！

责任编辑：桂强