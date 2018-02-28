美官网下架“青天白日旗” 国台办:一中是基础

原标题：美官网纷纷下架“青天白日旗” 国台办：一中是基础
海外网2月28日电 1月底，美国政府多个网站纷纷撤下了“青天白日满地红旗”相关图案。对此，美国明确表示，坚持“一中”政策，而台当局则表示不满，扬言“无法理解美方作为，感到失望。”国台办28日上午召开例行新闻发布会，发言人安峰山对此事作出回应。
有记者提问发言人，美国负责东亚事务助理国务卿提名人董云裳日前在美国国会谈到，美国有官网取消了所谓“中华民国”的旗帜，是因为美国不承认台湾是一个“主权独立的国家”，请问发言人对此有何评价？
安峰山表示，一个中国原则是中美关系发展的一个政治基础，也是双方处理涉台事务的一个基本遵循。
新浪新闻公众号
更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）
推荐新闻
- 【 新闻 】 驾照“销分新规”存误读 权威解释在这
- 【 军事 】 美军航母在南海“绕圈” 对中国示威
- 【 财经 】 李嘉诚悄然出售广东3800亩地产项目
- 【 体育 】 26+11!赛季最硬气1仗 火箭有他就打不...
- 【 娱乐 】 杨幂零点为Baby送生日祝福：快生二胎
- 【 科技 】 比尔-盖茨力挺转基因食品：完全健康
- 【 教育 】 艺考之路真金白银铺就 00后成为主力军
新浪新闻意见反馈留言板 400-690-0000 欢迎批评指正
违法和不良信息举报电话：010-62675637
举报邮箱：jubao@vip.sina.com
Copyright © 1996-2018 SINA Corporation
All Rights Reserved 新浪公司 版权所有