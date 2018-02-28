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美官网下架“青天白日旗” 国台办:一中是基础

美官网下架“青天白日旗” 国台办:一中是基础
2018年02月28日 11:30 人民日报海外版-海外网
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　　原标题：美官网纷纷下架“青天白日旗” 国台办：一中是基础

　　海外网2月28日电 1月底，美国政府多个网站纷纷撤下了“青天白日满地红旗”相关图案。对此，美国明确表示，坚持“一中”政策，而台当局则表示不满，扬言“无法理解美方作为，感到失望。”国台办28日上午召开例行新闻发布会，发言人安峰山对此事作出回应。

　　有记者提问发言人，美国负责东亚事务助理国务卿提名人董云裳日前在美国国会谈到，美国有官网取消了所谓“中华民国”的旗帜，是因为美国不承认台湾是一个“主权独立的国家”，请问发言人对此有何评价？

　　安峰山表示，一个中国原则是中美关系发展的一个政治基础，也是双方处理涉台事务的一个基本遵循。

　　

责任编辑：初晓慧

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