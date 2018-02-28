原标题：马英九称两岸统一条件尚不成熟 国台办回应

海外网2月28日电 2月28日上午，国台办举行例行新闻发布会，针对台湾地区前领导人马英九接受采访时表示，目前两岸统一条件尚不成熟一事，发言人安峰山作出相关回应。

台声杂志社记者：据台湾媒体报道，2月25日台湾地区前领导人马英九接受采访时表示，目前两岸处于冷对抗状态，形势严峻，并说两岸统一条件尚不成熟，请问发言人对此有何评价？

安峰山：实际上大家都看得很清楚，当前两岸关系形势严峻，根本原因就在于民进党当局的所作所为破坏了两岸关系和平发展的政治基础，台湾方面也只有回到“九二共识”的轨道上来，两岸关系才能重回到和平发展的良性循环。至于解决台湾问题、实现祖国的和平统一，是我们全体中华儿女的共同愿望，也是我们中华民族实现伟大复兴的一个必然要求。所以我们会继续坚持“和平统一、一国两制”的方针，积极推进两岸关系的和平发展和推进和平统一的进程。

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