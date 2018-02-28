北京公安朝阳分局招聘1333名流动人口管理员

[北京市公安局朝阳分局招聘1333名流动人口管理员]
2018年2月23日，北京市公安局朝阳分局发布公告，招聘1333名流动人口管理员。其岗位职责：协助民警办理居住证和居住登记卡、入户登记流动人口和出租房信息、开展安全防范和法律法规宣传、排查治安和消防安全隐患问题等。年薪不低于56000元（含个人缴纳五险一金）。
招聘条件和报名办法：可通过北京市朝阳区考试鉴定中心网站http://www.cpta.gov.cn/查看。在北京市保安服务总公司朝阳分公司网站www.bj-cyba.com进行报名（不可在手机移动网络报名）。报名时间为2018年2月23日至3月25日。
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