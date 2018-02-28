中船重工首次明确表示将发展核动力航母

原标题： 中国要造核动力航母了！！

正进行中国首艘国产航母建造的国有船舶集团表明，中国正加快实现核动力航母的攻关突破。

2月27日，负责中国首艘国产航母建造的中国船舶重工集团表示，中国将加快实现核动力航母的攻关突破。这是中国从事国防工业的国有企业首次明确表示要发展核动力航母。

2月27日，中国船舶重工集团公司（简称中船重工）在官网公开“新时代中船重工高质量发展战略纲要发布”。在文章的第二点阐述“海洋装备发展”时提及，“我们必须坚决贯彻习近平强军思想，以构建中国特色海上现代作战体系为牵引，加快实现核动力航母、新型核潜艇、安静型潜艇、水下无人智能对抗体系、水下立体攻防体系和海战场综合电子信息系统等攻关突破，增强基于网络信息体系的联合作战能力、全域作战能力，为海军2025年实现走向深蓝远海的战略转型提供高质量武器装备。”

中船重工的这份战略纲要首次明确要发展核动力航母。比照当年首艘国产航母发布的时间节点可以发现，此刻核动力航母研制工作不仅仅是启动，甚至应该是已经取得初步进展。这种分析得到航母专家李杰的认可，28日他对环环（ID：huanqiu-com）表示，“可以这样认为，核动力在大型舰船上的应用取得了明显突破性的进展。”

国产航母在大连造船厂开建的官方渠道最早始于2014年辽宁省两会期间，辽宁省相关领导参加分组讨论时透露。将近两年之后，2015年12月末在国防部例行记者会国防部正式对外发布中国“正在大连建首艘国产航母”。2017年4月26日国产航母下水。“中国速度”是举国之力创造的奇迹，也有只做不说的习惯。因此核动力航母被官方证实的日子并不会太遥远。

网友绘制的中国核动力航母假想图

是否具备建造的基础？

那么从公开的信息来看，中国发展核动力航母是否具备成熟的基础。这个答案也可以追溯到2017年11月中船重工党组书记、董事长、航母工程总指挥胡问鸣的一句表述上。胡问鸣在深入我国首艘国产航母工程现场指挥部党委做党的十九大精神宣讲报告时表示，现在我们已经能够自主地设计和建造任何型号的国产航母。

李杰对环环表示，从这句话中可以得出中国不仅仅是能建造柴油机、燃气机也包括核动力航母，也能建造滑跃起飞，弹射起飞技术的航母，基本的核心技术都已经掌握。

具体到核动力航母，李杰认为，核动力装置是一项系统工程，不仅仅是动力系统的问题，而是非常复杂，综合考虑的问题。核动力航母顾名思义是核动力系统，中国在核动力应用上早已经掌握，比如说核潜艇的实际应用。

李杰进一步解释说，核动力在大吨位战舰上的应用有关键技术，并不是说核动力的简单叠加。这也是有失败案例的，戴高乐航母将两台核动力系统叠加使用并不成功。能为航母提供持续、高速的动力，核动力需要重新设计，这是一个很大的突破。

其次从安全性上讲，核安全是非常重要、关键的指标，对人身安全、设备的指标符合符合国际标准，真正达到安全的性能指标，以及在停靠港口要进行核动力装置指标测试。其次，核动力航母还面临一个世界难题，就是在核动力装置达到寿命之后的处理的问题，如何变成无害。

中国的一种航母概念模型

按照中船重工官网的介绍，该集团公司是中国最大的造修船集团之一拥有国内外著名的大连船舶重工集团有限公司等一批专业公司，大连造船厂正在建造中国首艘国产航母。这是否意味着中国首艘核动力航母的建造将在大连造船厂建造，值得关注。

未经官方证实的消息显示中国船舶工业集团公司的江南造船厂正在建造中国的第二艘国产航母，这艘航母将不再是辽宁舰的翻版，而有巨大突破。因此核动力航母的建造非这两家莫属。

核动力航母建造的意义

对于中国建造核动力航母的意义，李杰认为非常必要。从中国建造航母的节奏来看，每一步都有跨越提升。虽然第二艘航母似乎变化不大，但其在消化、吸收航母技术上打下了坚实基础，这是一种蓄势待发。“每下一艘航母都能跨越提升，第三艘航母直接从滑跃起飞跨越到电磁弹射，第四艘在动力有重大突破。”这意味着航母在几大关键技术方面完成了跨越，在这之后，中国航母发展进入新阶段：真正意义上拥有大中型航母的国家，并且掌握符合世界最新标准，和美国并驾齐驱的航母技术。

李杰表示，从现实意义上看，新时代的发展过程中，中国国家利益会在海外继续拓展，延伸到世界各个海域。如果不建造核动力大型舰船，海军的编队不可能长时间在海外航行，无法保障国家的海外利益。常规动力航母必须要有大型综合补给舰伴行，这也需要靠港补给，或者有海外基地；而一旦拥有核动力航母，就可以长期在海外活动，比如美国核动力航母在海上可以航行半年之久，这样才更有利于保护国家安全和海外利益拓展。

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责任编辑：初晓慧