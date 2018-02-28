祁连山1年监测到雪豹251次 专家：降级别影响保护

原标题：从濒危类别调整为易危 雪豹“降级”，保护能否不减力

日前，中国林科院森林生态环境与保护研究所、北京林业大学、祁连山自然保护区管理局共同开展了以雪豹为主的野生动物资源监测。在包括祁连山国家公园（青海片区）团结峰、三河源、油葫芦、黄藏寺等区域在内的2000平方公里祁连山山地上，37台红外相机去年共“捕获”雪豹照片及视频251次。

2017年9月，世界自然保护联盟在其官方网站发文称，基于新的可用数据，雪豹在“红色名录”里的级别被从濒危类别调整为易危类别，引发争议。降级之后雪豹的保护如何进行，更是引发关注。按照世界自然保护联盟的说法：2008年评估雪豹为濒危，主要是因为雪豹种群大大缩减。如今，各地反馈却都是雪豹种群在恢复。

给雪豹定级的数据，“是争议根源所在”，北京大学动物学博士肖凌云说：“划入‘濒危’级别需要两点，一是可繁殖个体低于2500只，二是在过去16年内整个种群数量下降20%。因为没有基本数据，这两点都有争议。现在所有机构加起来的抽样区域约占雪豹栖息地的2%，用2%的栖息地估算雪豹的种群数量，这个数字是否能满足‘降级’标准？”

物种濒危状态的调整并不鲜见。但有研究者担心雪豹“降级”会影响保护资源的投入，进而影响物种生存。比如白犀牛，最早是易危物种，在1996年降成低危，多年来一直因为保护力量不足导致大量偷猎而被人诟病。“即使降了级，也不应该影响对雪豹保护的重视。”北京大学教授吕植说，濒危了才保护和先污染后治理如出一辙。

“降级不应该影响我们对雪豹的保护。”山水自然保护中心三江源项目主任赵翔说，“和雪豹一起还生活着众多其他动物，比如藏狐、兔狲等，在雪豹的光环下它们也逐渐受到更多关注。”

“我们在三江源自然保护区范围，同科研机构合作开展了雪豹的栖息地选择、种群数量、活动节律、食物组成及其与人类之间的冲突的调查和研究。”三江源国家公园管理局生态保护处处长张德海说，基于这些调查和研究，将对雪豹的重要栖息地优先保护，在雪豹与牧民冲突严重的地方改善放牧方式，补偿损失，并加强普法和执法力度。

责任编辑：张玉