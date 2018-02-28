原标题： 蔡英文将“两岸关系”问题甩锅给大陆 国台办回应

海外网2月28日电 国台办28日上午召开例行新闻发布会，针对蔡英文日前发表的两岸关系言论，发言人安峰山在会上作出回应。

有记者提问发言人，蔡英文昨天晚上在一场新春联欢晚会上提到，台湾对于两岸关系维持现状的立场不会改变。但她也说到，两岸关系维持现状不是单一的责任也不是单边的责任，而是希望共同来努力。请问您对她的谈话有什么评价？

安峰山表示，大家都看得很清楚，2008年以来在两岸双方和两岸同胞的共同努力下，开创了两岸关系和平发展的崭新局面，两岸同胞都共蒙其利。从2016年“5.20”以来，由于民进党当局不承认“九二共识”，不认同两岸同属一中，单方面破坏了两岸关系和平发展的政治基础，换句话说，现状已经被台湾方面给破坏。因此，在当前这种情况下，我们坚持体现一个中国原则的“九二共识”和反对“台独”的立场是非常明确的，台湾方面与其去空谈什么维持现状，不如想一想如何能够回到“九二共识”的正确轨道上来，这样两岸关系也才有可能回到和平发展的康庄大道。

责任编辑：初晓慧