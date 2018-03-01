中国人口老龄化加剧 养老保险基金还能撑多久？

原标题：养老保险基金还能撑多久？

面对人口老龄化趋势的步步紧逼，养老保险基金还能撑多久？

根据人力资源和社会保障部副部长游钧日前介绍的情况，2017年企业职工养老保险收入3.27万亿，支出2.86万亿，累计结余4.12万亿，累计结余资金可以支付17.3个月，确保发放没有问题。

实际上，随着老龄化社会的加剧，养老保险基金的收支压力近年来不断凸显，养老保险的可持续性问题也成为社会关注的焦点。

资料图（来源：中新网）

收支矛盾或将更加突出

从近年来关于中国养老金的各年度报告中，可以窥见养老保险基金的压力。

根据人社部每年发布的社会保险发展年度报告，自2012年以来，虽然企业养老保险基金累计结余在不断扩大，但可支付月数在不断递减，收入增速明显低于支出增速。

2012年，企业养老保险基金累计结余2.3万亿元，到2017年增至4.12万亿元，但可支付月数由2012年的19.7个月下降至17.3个月。

一增一降的两条曲线，反映出养老保险基金的收支矛盾。财政部社会保障司巡视员符金陵曾表示，当前养老保险制度的最大问题之一是可持续性，近几年养老保险基金收入增幅明显低于基金支出增幅。随着中国老龄化社会推进，养老保险基金收支矛盾或将更加突出。

各省份的养老金情况报告也印证了收支矛盾愈发突出的窘境。报告数据显示，养老保险基金“入不敷出”的省份近年来快速增加。

2014年，河北、黑龙江、宁夏3省区当期收不抵支；

2015年扩大至6省，为黑龙江、辽宁、吉林、河北、陕西和青海；

2016年增至7个，分别为黑龙江、辽宁、河北、吉林、内蒙古、湖北、青海。

其中黑龙江不仅当期收不抵支，且累计结余已穿底，欠账232亿元。

中国社科院世界社保研究中心秘书长房连泉表示，养老保险基金的收支压力较大，如果扣除政府的财政补贴，全国已有20多个省（区、市）出现了当期资金缺口。

难题怎么解？

养老金问题并不是个别国家面临的难题。国务院发展研究中心社会发展部副部长刘培林指出，养老金问题不仅是中国的难题，也是人类社会在今后相当长时期将要面临的困难。

“一是从公共筹资的政府统筹社保体系来说，筹资来源越来越困难；二是人口老龄化越来越加重，支出需求在增大。”

养老金问题如何解决？在刘培林看来，有两条出路。

一是提升在职人口劳动生产力，增加人均产出，以抵御一部分老龄化带来的挑战；二是依靠精巧的科学制度设计，也就是进行制度改革。

怎么改？中国人民大学教授、中国养老金融50人秘书长董克用建议，中国养老金制度改革应将存量改革与增量改革相结合。存量改革就是改革现在已存在的主体基本养老保险制度，解决个人账户问题。增量改革就是要加快第二三支柱发展，最终模式仍是多支柱模式。

国家行政学院教授竹立家对中新社“国是直通车”记者表示，近年来国家实施了一系列措施来提高养老保险基金的支撑力。

竹立家指出，一方面，划拨国有资本充实社保基金，国有企业税后利润按比例划拨给社保基金，为养老保险基金“输血”；另一方面，开展养老基金的投资运营，在保证基金安全的前提下使其保值增值。

据了解，目前基本养老保险基金投资运营正稳步推进，北京、安徽等10个省（区、市）签署了4400亿元的委托投资合同，2831.5亿元资金已经到账并开始投资。江苏、浙江、甘肃、西藏4省（区）政府已审议通过委托投资计划。

竹立家还强调，近年来国家不断加大对社会保险的财政投入力度。从财政情况看，国家财政实力越来越雄厚，对社会保险的转移划拨力度也在逐年增加。

中国人民大学中国社会保障研究中心副主任杨立雄表示，财政兜底基本养老金是国际惯例，“根据目前全国基本养老基金的运行情况，在较长的一段时期内，财政补贴的压力还会继续增大，而且会逐年增大。”

“总体上看，目前国家经济发展形势良好。未来几年，中国经济若能保持6.5%以上的增速，养老金的持续发放就具备了强有力的经济支撑。”竹立家说。

责任编辑：张建利