3天三位中央政治局委员接受媒体采访 都谈了啥？

原标题：三位中央政治局委员受访

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编者按：新华社今日（3月1日）播发对上海市委书记李强的专访。

政知道（微信ID：upolitics）注意到，2月27日的新闻联播中，重庆市委书记陈敏尔接受央视采访，2月28日，北京市委书记蔡奇接受新华社专访。这三地的市委书记都由中央政治局兼任，三天内三位中央政治局委员公开接受采访，这在以往比较少见。

下文是李强受访内容。

上海市新一轮城市总体规划获批，提出“卓越全球城市”的建设目标；全市生产总值首次突破3万亿元，自贸区、科创中心建设谋划新突破；着力优化营商环境，精心打响“四大品牌”……去冬今春，一股“改革开放再出发”的热潮在党的诞生地上海奔涌激荡。

“始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，时刻不忘初心，矢志永远奋斗。”上海市委书记李强在接受新华社记者专访时说，上海要面向全球、面向未来，努力实现高质量发展、创造高品质生活，在新时代坐标中坚定追求卓越的发展取向，勇担新使命，实现新作为。

高站位与低身段：“大上海”甘当“店小二”

浩瀚的长江入海口，巨轮满载货物驶向全球，一旁的自由贸易试验区生机勃勃；高楼林立的陆家嘴，电子屏上跳动的交易数字，牵动着国际金融的神经……

“上海的发展要面向全球、面向未来。”李强表示，无论是“卓越全球城市”的目标，还是国际经济、金融、贸易、航运和科创中心的定位，都要求上海站在高处、看到远方。

在李强看来，上海作为全国最大的经济中心城市，其使命不只体现在自身发展的水平上，更重要的是服务全国大局，代表国家参与全球合作竞争。

抓当下，构建改革创新大格局，打响“上海服务”“上海制造”“上海购物”“上海文化”四大品牌，擦亮城市“金招牌”；谋长远，着力构筑战略优势，特别是彰显功能优势、增创先发优势、打造品牌优势、厚植人才优势，为决胜未来下好“先手棋”。

人们发现，经济体量变得更大的上海，姿态却放得更低——李强说，上海不仅对标国际，还在学习兄弟省区市先进经验中“找差”。“面向市场时，政府要有求必应、无事不扰，甘当服务企业的‘店小二’，打造世界一流的营商环境。”

商事、医疗等领域的47项审批事项，列入浦东新一轮“证照分离”改革试点；全市社会投资项目审批时间，从原来的105个工作日压缩到最长不超过48个工作日；把事前审批作为特例，事中事后监管作为常态……“上海陆续出台的新举措，就是要让企业和市民有满满的获得感。”李强表示。

“政府是制度供给的主体，实现制度供给新突破，最关键的是加强政府自身改革。”李强说，“该放的权要放得更彻底、更到位，把经济管理权放到离市场最近的地方，把社会管理权放到离老百姓最近的地方。”

大调研与小细节：让城市更有温度

新年之初赴虹桥商务区，调研中国国际进口博览会筹备工作；新春伊始登长江第一大岛崇明，了解世界级生态岛建设进展……市委书记密集的调研步伐传递出信号：上海的“再出发”之年，也是“大调研”之年。

“上海开展大调研，就是贯彻落实习近平总书记的重要指示，以调研开局、以调研开路，按照需求导向、问题导向、效果导向，以更务实的作风推动十九大精神落地落实。”李强说。

大调研正式启动后首月，上海1464个各级调研主体共走访企事业单位、社会组织和居民11.7万个（户），收到十大类问题4.1万个、意见建议1.4万个。数量最多的还是林林总总的民生问题，大到医疗卫生、教育文体，小到早餐摊点设置、物业管理。

“上海是国际大都市，市民对美好生活的要求更高，一切工作都应该立足于满足人民群众对美好生活的期盼。”对于城市精细化管理，李强说，要以绣花般的细心、耐心和卓越心，使上海这座城市更有温度、更富魅力、更具吸引力。

绣花管理看细节。谈到优秀历史建筑武康大楼几乎所有立面被电线杆、架空线或空调外机遮挡，李强说，这个例子很能说明问题，目前各区都在加快解决架空线落地这个“老大难”。

“要更加注重在细微处见功夫、见质量、见情怀，把城市管理落到一砖一瓦、一草一木，把平时不注意的地方管细、管好。”李强表示。

如今，架空线入地、垃圾分类、完善盲道等问题，已列入了政府的工作计划。上海还提出更多运用大数据、云计算、人工智能等先进技术管好城市，实现“神经元系统”全覆盖。积极实践上海世博会“城市，让生活更美好”的承诺，更高品质的生活正向上海市民走来。

冷思考与热实干：不忘初心谱新篇

“上海是中国共产党梦想启航的地方，是一座有着特殊使命的城市，所以我们必须登高望远，以清醒坚定担当时代重任。”李强强调。

改革开放40周年之际，上海正以“等不起”的紧迫感、“慢不得”的危机感、“坐不住”的责任感快马加鞭，做深做透改革开放这篇大文章。

在李强看来，深化自贸试验区改革，上海将对照国际最高标准、最好水平，持续加强“三区一堡”建设，在投资贸易等方面打响“自贸区速度”品牌，按照中央的统一部署，积极探索自由贸易港建设。

深化全面创新改革试验，上海正推动国务院授权的10个方面先行先试改革举措落地，推进人才高峰建设，加快建设全球科创中心。“要不断提高创新浓度，形成创新的‘场效应’。”李强说。

举全市之力做好中国国际进口博览会服务保障工作，李强表示，上海正研究如何发挥“溢出效应、带动效应”，打造城市发展新平台，更好发挥辐射带动作用。

“当好全国改革开放排头兵、创新发展先行者，建设卓越的全球城市和社会主义现代化国际大都市，是党中央交给上海的光荣使命，也是新时代出给我们的历史考题。”李强说，“上海要在新的时代坐标中坚定追求卓越的发展取向，在新的历史征程上赓续改革开放的宏图大业，共同谱写新时代上海发展新篇章。”

责任编辑：桂强