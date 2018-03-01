全国公安民警坚决拥护关于修改宪法部分内容建议

原标题：全国公安民警坚决拥护中共中央关于修改宪法部分内容的建议

据人民公安报2月28日电，《中国共产党中央委员会关于修改宪法部分内容的建议》公布以来，全国公安民警纷纷表示，坚决拥护修改宪法部分内容的建议。大家一致认为，宪法作为中国特色社会主义法治建设的基石，因时发展、因势完善，充分反映了全党全国各族人民的共同意愿，是党的主张和人民意志的高度统一。作为公安民警，要立足公安工作实际，坚决维护宪法法律权威，誓做宪法的忠诚维护者和积极践行者。

宪法部分内容的修改是党心民心所向

“宪法是国家根本大法，是治国安邦的总章程，是党和人民意志的集中体现。修改宪法部分内容的建议体现了全党全国各族人民的共同意志，是时代之需、民心所向，既适应社会现实，又符合党和人民事业发展要求，遵循了宪法法律的发展规律。”党的十九大代表、天津市第一看守所女子看守班民警李琨表示。

宪法自1954年诞生至今，一直处在探索实践和不断完善的过程中。1982年宪法公布实施后，先后4次对个别条款和部分内容作出必要且十分重要的修正，主要目的就是把党和人民创造的伟大成就和宝贵经验上升为国家宪法规定。

“宪法体现的是国家的意志，表达的是全国人民的心愿。作为国家法律的基石，必然需要时刻紧跟时代步伐，进行必要的修改完善，这是时代的呼唤、人民的意愿。宪法的修改完善，也必将为党和国家的长治久安提供坚强保障，有利于推动新时代各项事业的建设和发展。”宁夏回族自治区盐池县公安局民警武耀兵说。

实践证明，通过修改宪法及时把党的指导思想确立为国家的指导思想，是改革开放以来，党治国理政的一条成功经验，也是我国宪法与时俱进、发展完善的内在要求。

党的十九大代表、上海市公安局经侦总队九支队支队长钱红昊认为，对宪法部分内容进行修改，对于全面贯彻党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利，具有重大而深远的意义，是以习近平同志为核心的党中央从新时代坚持和发展中国特色社会主义全局和战略高度作出的重大决策。“把习近平新时代中国特色社会主义思想写入宪法，使党的主张通过法定程序转化为国家意志，必将进一步激励全国公安民警为维护国家的长治久安和社会稳定而努力奋斗。”

党的十九大代表、西藏自治区山南市乃东区公安局迎宾亭一级公安检查站副教导员姚驰表示：“中国特色社会主义进入了新时代，这是我国发展新的历史方位。对宪法部分内容进行修改，完善以宪法为核心的中国特色社会主义法律体系，完善治国理政、治国安邦的总章程，非常必要、非常及时，具有深远的历史意义和重大的现实意义，我坚决拥护。”

中国人民公安大学党委书记樊京玉表示，顺应中国特色社会主义进入新时代的历史特点，党中央与时俱进提出修改宪法部分内容的建议，是推进全面依法治国、实现中华民族伟大复兴的中国梦的重要举措，充分反映了全党全国各族人民的共同意愿，要充分发挥宪法在治国理政中的引领和保障作用，坚决拥护党中央关于修改宪法部分内容的建议，努力为国家培养捍卫宪法权威、维护公平正义的优秀人才。

为中国特色社会主义提供坚强法治保障

中国特色社会主义进入新时代，全面依法治国迈向新征程。广大公安民警纷纷表示，党中央关于修改宪法部分内容的建议，体现了党对依法治国、依宪治国的坚定决心，为新时代中国特色社会主义提供了强大的法治保障。

“宪法是国家的根本法，是中国特色社会主义法治建设的法律基石，是治国安邦的总章程。通过修改宪法部分内容把思想统一到习近平新时代中国特色社会主义思想上来，把力量凝聚到实现党的十九大确定的重大战略部署上来，对于确保到2020年全面建成小康社会、到2035年基本实现社会主义现代化、到本世纪中叶把我国建成社会主义现代化强国，具有十分重大的意义。”公安部宣传局副局长王志勇表示。

安徽省濉溪县副县长、公安局局长刘松表示，对宪法部分内容进行修改，对于全面贯彻党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，深化依法治国、依宪治国，在法治轨道上更好坚持和发展中国特色社会主义，广泛动员和组织全国各族人民夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利，具有重大而深远的意义。

“十八大以来，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，我们党和国家事业取得了历史性成就，发生了历史性变革。尤其在法治领域，推进了一批重大改革，解决了一批长期想解决而没有解决的难题，中国特色社会主义法治道路越走越宽广。”北京市公安局公安交通管理局西城交通支队府右街大队大队长孟昆玉说，此次对宪法部分内容进行适当修改，我深切感受到我们党在推进依法治国、依宪治国上的历史担当。

吉林省辽源市公安局泰安分局局长洪美东认为，对宪法部分内容作出适当修改，是新时代坚持和发展中国特色社会主义的必然要求，也是推进全面依法治国、推进国家治理体系和治理能力现代化的必然要求。“这充分彰显了以习近平同志为核心的党中央治国理政的政治智慧和历史担当，体现了党和国家事业发展的新成就新经验，必将为新时代坚持和发展中国特色社会主义提供有力宪法保障。”

福建省厦门市公安局集美分局政委李丰山说：“党中央此次提出修改宪法部分内容的建议，立足于中国特色社会主义进入新时代这一新的历史方位，对于巩固全党全国各族人民为实现中华民族伟大复兴的中国梦而奋斗的共同思想基础，夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利，具有重大的现实意义和深远的历史意义。公安工作要处处体现依法治国、依宪治国精神，最大限度提高人民群众的安全感、获得感，最大限度回应人民群众对美好生活的需要。”

做宪法的崇尚者遵守者捍卫者

“公安机关作为党和人民的‘刀把子’，必须全面深入贯彻党的十九大精神，做宪法的忠实崇尚者、自觉遵守者、坚定捍卫者。要结合公安工作实际，切实抓好贯彻落实，为新时代推进全面依法治国、建设社会主义法治国家而努力奋斗。要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢记使命跟党走，进一步强化‘四个意识’，坚持以人民为中心的发展思想，做好公安各项工作。”湖北省大冶市公安局局长林海峰表示。

公安部直属机关党委常务副书记华敬锋表示，习近平新时代中国特色社会主义思想载入宪法，以国家根本法的形式确认新时代我国发展的根本任务、领导核心、指导思想、发展道路、奋斗目标、战略步骤、基本方略，是宪法与时俱进的具体体现，实现了党的主张、国家意志、人民意愿的高度统一，对全面推进依法治国、依法执政具有十分重要的意义。

河北省保定市公安局交警支队三大队民警司继峰表示：“作为基层民警，我坚决拥护党中央关于修改宪法部分内容的建议，我要以实际行动践行宪法精神，更加努力干好本职工作，为人民站好岗、服好务。”

广西壮族自治区凭祥市地处西南边陲，守护着祖国的“南大门”。“身在边疆、心系中央、深入学习、坚决拥护”，全国特级优秀人民警察、凭祥市公安局副局长杨勇直抒胸臆。他表示：“我们凭祥广大公安民警和边防官兵坚决拥护党中央关于修改宪法部分内容的建议，带头学习宪法、维护宪法、遵守宪法，主动作为、履职尽责，确保边疆巩固安宁。”

“宪法只有与时俱进，才能有强大的生命力。此次对宪法部分内容进行修改，符合国情、符合新时代中国特色社会主义发展实际，是大势所趋、人心所向。”党的十九大代表、浙江省宁波市公安局北仑分局政治处主任胡朝霞感慨地说：“作为公安民警，我们更应该加强宪法学习，做尊法学法用法的模范。在今后的工作中，要进一步加强宪法学习宣传教育，弘扬宪法精神，为加强宪法实施营造良好的氛围，为实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献自己的力量。”

来源：人民公安报

责任编辑：初晓慧