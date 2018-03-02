今迎十三届全国政协首场发布会 这些话题最受关注

来源：法制晚报

原标题：全国政协首场发布会 最常关注哪些话题？

法制晚报·看法新闻 3月2日16：30，全国政协十三届一次会议新闻发布会将召开。王国庆将第三次出任大会新闻发言人，迎来自己“一年一度的高考时间”。

看法新闻记者梳理发现，从2013年至2017年，新闻发言人5年来共回答了73个问题，且从8个到18个逐年增多。除此之外，政协建设、民生、经济、反腐、香港等每次都会涉及，成为当之无愧的“必备菜”。

（王国庆）

发言人回答的问题，逐年增多

如上文所述，本次发布会的开始时间是16：30。实际上，在2013年，也就是全国政协十二届一次会议的新闻发布会，也是在16：30开始。2014年-2017年，均为15时。

至于发言人，2013年-2015年为吕新华，2016年-2017年换为王国庆。根据官方报道，此次王国庆继续担任新闻发言人。

出生于1952年10月的王国庆系江苏人，曾任中央对外宣传办公室副主任、国务院新闻办公室副主任。

看法新闻记者梳理后发现，5年来，新闻发言人回答的问题分别为8个、14个、16个、17个、18个，即5次发布会共回答了73个问题。

从问题类型来看，5年里有5类问题几乎是“每年必答题”：政协建设（17个）、经济（12个）、民生（9个）、反腐（8个）、香港（7个）。另外则涉及中日关系、两岸关系、一带一路、南海问题等等。

必须要指出的是，除了这些经久不衰的热点话题，每年还会有一些特色话题被提及。比如在2016年首秀时，善于通过讲故事说道理的王国庆针对“不文明出国游”讲了美国哥伦比亚大学东亚系的来源。

原来该系的前身是由一名华人劳工在110多年前建议并且捐款建立的，是美国大学里面的第一个中文系。这名华工的英文名字是“Dean Lung”（丁龙），而目的是为了让美国人更好地了解中国和中国文化。

“怎么讲好中国故事？首先要有充分的自信，要把中国的发展变化理直气壮地讲好其次是要转变话语体系，要用国际化的表述把中国故事讲好，讲的让人听得懂、听得进，听了还得信。”王国庆说。

东北振兴成近两年来热门话题

特别应该注意的是，2017年的发布会上，对经济、民生的关注增加不少，由4个增至7个，三农、医疗、国企改革等均给予了关注。比如针对新医改，王国庆表示，它涉及面广、难度大，是一项十分艰巨的社会系统工程。全国政协组织委员深入到了8个省区市的医院和基层医疗卫生机构，做了实地调研，提出了很多很有见地的意见和建议。

他还认为，推行健康的生活方式，减少疾病发生，也是为有效解决“看病难”、“看病贵”问题画出了一份治本的路线图。不看病，或看病人少了，估计看病就不难了；不吃药就不花钱了。当然这是需要下很大功夫去做的。

（记者提问）

此外，近两年全国政协还关注了东北老工业基地振兴，2016年和2017年均有涉及。其中在2016年时，当地经济被指很可能面临“硬着陆”的风险。

王国庆当时表示，全国政协也一直十分关注东北老工业基地的振兴发展，2016年已经将“东北三省工业转型升级问题”列为重点协商议题，进行调研。

一年之后，全国政协交上了“答卷”：三位副主席带队，100多名委员和有关方面的同志参加，分兵16路，深入东三省考察了87家企业，形成了23份高质量的调研报告，提出了很多很接地气的良策实招。

王国庆还表示，东北的地位无可替代，东北的前途不可限量。“我们相信，东北一定会重振雄风，再创辉煌。”

责任编辑：桂强