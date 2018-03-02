住粤全国政协委员信息公布:经济界特邀界委员最多

原标题：住粤全国政协委员职务等信息公布：经济界和特邀界委员最多

2018年2月26日下午，首批住粤全国政协委员乘机抵达北京。视觉中国 图

全国政协十三届一次会议将于3月3日在北京开幕。26日13时20分左右，集体乘机的28位新任住粤全国政协委员抵达北京，并将从明天起接受培训，从而正式开启全国“两会”行程，而连任委员等将随后抵达。

全国两会开幕在即，广东都有哪些委员？记者了解到，十三届全国政协委员共2158人，其中住粤委员为64人（含军队委员4人），具体说来，连任委员17人，新委员47人。他们分属27个界别，非中共委员占比近七成，女性委员15人，超过六成为研究生学历。50岁以下委员9人，最年轻的委员是省总商会副会长、广州白云电器设备股份有限公司董事长胡德兆，今年44岁。

从所属界别分析，经济界和特邀界委员最多，均为8人；其次是教育、总工会界别，均有4人；民革、无党派、新闻出版界别都是3人。而中共、民盟、民建、农工、九三学社、妇联、台联、科技、社会福利和社会保障、宗教、特邀香港人士11个界别均各有2人；民进、致公、台盟、工商联、侨联、文艺、社科、农业、医卫9个界别各有1人。

具体来看，既有企业精英，如中国南方航空集团公司董事长、党组书记王昌顺，恒大集团董事局主席、党委书记许家 印，中国南方电网有限责任公司董事、总经理、党组副书记曹志安，深圳正威国际集团有限公司董事局主席王文银等；也有来自一线的企业职工和技术精英，如港珠澳大桥管理局总工程师苏权科，中石化茂名分公司首席技师张恒珍。此外还不乏来自高校等单位的专家学者，如中山大学党委书记陈春声，广东东方昆仑律师事务所主任、中华全国律师协会副会长朱征夫等。

●出席全国政协十三届一次会议人员名单

王荣

广东省政协主席、党组书记

王昌顺

中国南方航空集团公司董事长、党组书记

朱小丹

广东省委原副书记、原省长

刘悦伦

广州市政协主席、党组书记

许家 印

恒大集团董事局主席、党委书记

苏权科

港珠澳大桥管理局总工程师

张巧利（女）

东莞市疾病预防控制中心主任

张恒珍（女）

中国石油化工股份有限公司茂名分公司首席技师

陈小澎

中国证券监督管理委员会广东监管局党委书记、广州稽查局局长

陈春声

中山大学党委书记（副部长级）

施宗伟

广东出入境检验检疫局局长、党组书记

黄先耀

广东省委原常委、省纪委原书记

曹志安

中国南方电网有限责任公司董事、总经理、党组副书记

曾志权

广东省委常委

颜珂（女）

广东省侨联专职副主席、党组成员，全国台联副会长（兼职）、广东省台联会长

戴北方

深圳市政协主席、党组书记

于欣伟（女）

民革广东省委会副主委、广州市委会主委，广州市政协副主席，广州大学副校长（正厅）

吴培冠

民革广东省委会副主委，中山大学国际金融学院常务副院长、教授

熊水龙

民革广东省委会副主委，广东省政协提案委员会专职副主任

潘明

民革广东省委会副主委、珠海市委会主委，珠海市政协副主席

万捷

民盟中央常委，深圳雅昌文化集团董事长

王雪华

民盟中央常委、广东省委会副主委，中山大学副校长

邓文基

民盟广东省委会副主委，华南理工大学物理与光电学院常务副院长

卢传坚（女）

民盟广东省委会副主委，广州中医药大学第二附属医院副院长

吴以环（女）

民盟中央常委、广东省委会副主委、深圳市委会主委，广东省深圳市副市长

温思美

十一届广东省政协副主席、民盟中央原副主席，华南农业大学副校长

刘伟

广州佳都集团有限公司董事长，佳都新太科技股份有限公司董事长

许玲（女）

民建广东省委会副主委，广东技术师范学院副院长

李心（女）

广东省政协副主席，民建中央常委、广东省委会主委，广东省政府侨务办公室主任

鲁晓明

民建广东省委会副主委，广东财经大学法学院副院长

陈倩雯（女）

民进广东省委会副主委、深圳市委会主委，深圳市政协副主席，深圳市审计局局长

黄玲（女）

民进广东省委会副主委，广东省新闻出版广电局（省版权局）巡视员，广东欧美同学会副会长

鲁修禄

民进中央常委、广东省委会主委，广东省环保厅厅长

马光瑜

广东省政协副主席、农工党中央常委、广东省委会主委

刘冠贤

农工党广东省委会副主委，广东省卫生和计划生育委员会副主任

陈怡霓（女）

致公党广东省委会副主委、广州市委会主委，广州市政协副主席

黄武

广东省政协副主席，致公党中央常委、广东省委会主委，广东省人民检察院副检察长

王东

九三学社广东省委会副主委、广州市委会主委，广州市副市长

张少康

九三学社中央常委、广东省委会主委，广东省住房和城乡建设厅厅长

张嘉极

广东省政协副主席，台盟中央常委、广东省委会主委，广州市政协副主席，广州市政府参事室（文史研究馆）主任（馆长）

林娜（女）

台盟广东省委副主委、深圳市委会主委，深圳国际控股有限公司副总裁

王文银

广东省工商联副主席，深圳正威国际集团有限公司董事局主席

石汉基

汉荣书局有限公司、导师出版社有限公司、导师图书发行有限公司董事长

朱征夫

广东东方昆仑律师事务所主任、执行合伙人，中华全国律师协会副会长，广东省党外知识分子联谊会副会长，广东省欧美同学会副会长

刘昕

中山大学食品与健康工程研究院院长，教育部食品与健康工程研究中心主任，广东省党外知识分子联谊会副会长

许鸿飞

广州雕塑院院长

许瑞生

广东省副省长

苏志刚

中国民间商会副会长、广东省工商联主席、广东省总商会会长，广东长隆集团有限公司董事长

张力

广州富力地产股份有限公司董事长兼总裁

张劲

广东省总商会副会长，广州雪松控股集团董事局主席

陈伟忠

广东宏伟集团有限公司董事长

陈红天

深圳祥祺集团有限公司董事长，香港祥祺控股集团有限公司董事长

陈海佳

广东省赛莱拉干细胞研究院院长、广州赛莱拉干细胞科技股份有限公司董事长，广东省党外知识分子联谊会副会长

孟丽红（女）

香港祈福国际集团副董事长

胡德兆

广东省总商会副会长，广州白云电器设备股份有限公司董事长

黄西勤（女）

广东国众联行资产评估土地房地房估价规划咨询有限公司董事长，广东省新的社会阶层人士联合会会长，广东省党外知识分子联谊会副会长，广东省政府参事

梁明

中国基督教协会副会长、广东省基督教三自爱国运动委员会主席

蒋洪峰

广东省新的社会阶层人士联合会副会长，广东省注册会计师协会副会长、广州市注册会计师协会会长，广东中正珠江会计师事务所首席合伙人

赖保荣

中国道教协会副会长，广东省道教协会会长，罗浮山冲虚观住持

翟美卿（女）

广东省工商联副主席，香江集团总裁

邢书成

军队委员

岳世鑫

军队委员

贾晓炜

军队委员

陈显国

军队委员

来源：南方网

责任编辑：张玉