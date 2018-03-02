战神飞行员当选感动中国人物 曾驾轰6k巡航南海

原标题：巡航南海的战神飞行员昨晚感动中国

来源：长安街知事

撰文 | 刘柳

3月1日晚，感动中国2017年度人物揭晓，在央视播出的颁奖典礼上，一名神采奕奕的中国军人走上领奖台，吸引了大家的目光。他就是南部战区空军航空兵某团团长刘锐，他驾驶的战机，则是有着“战神”之称的轰-6k。

长安街知事（微信ID：Capitalnews）注意到，刘锐是第一位驾驶轰-6K飞向远海的空军飞行员。2016年7月15日，中国空军公开发布了一张颇具视觉冲击力的照片。一架涂装中国空军标志的轰-6K飞机，正在飞越黄岩岛上空，照片一经公开发布，立即抢占各大媒体头条，被众多网友转发点赞，照片的拍摄者就是刘锐。

这张照片，标志着中国军队有能力对南海实现有效管控，标志着中国空军为维护国家领海主权和海洋权益，迈出实质性步伐。

从小，刘锐心中就一直有个飞行梦，他的理想是驾驶着歼击机翱翔在蓝天之上。然而，出于对安全的考虑，他的父亲坚决反对儿子开飞机。最终，在母亲的劝说下，父子达成了共识。

当时，轰-6K尚未装备部队，刘锐飞的是轰-6老型战机。让他没想到的是，2010年，他作为所在部队里最年轻的大队长，被选定为轰-6K的首批5名飞行员之一。

刘锐

为了尽快完成新机改装形成战斗力，刘锐在一个月的时间内，将1600多个性能数据，100多张座舱图，四大本2000多页使用手册熟记于心，并记下了20000多字的学习笔记，以优异的成绩通过了改装理论考核。此后，他带领团队先后验证完成了轰-6K首次夜间编队，首次实弹炸射，首次远航巡航等作战科目，直至2012年开展南海战巡。

2015年3月30日，在很多人眼中是注定载入中国空军史册的一天。这一天，刘锐和战友驾驶轰-6K飞跃巴士海峡，首次奔赴西太平洋开展远海训练。

训练中，两架陌生战机直扑而来。对方掀起机翼，向他们亮出机腹下的空空导弹以示威胁。

“最近的也就是不到10米，贴到我们边上飞，对方飞行员的脸都能看得很清楚，他瞪着我，我瞪着他。”航向不变，高度不变，刘锐用实际行动告诉对方，决不会改变既定任务。对方见占不到便宜，最终悻悻离去。

在战友们眼里，刘锐是有名的“超大胆”，超低空突防敢飞极限高度，日常训练敢飞极端气象等等。

有一次，刘锐带队执行岛礁巡航任务。但飞行途中海上天气突变，飞机因强烈气流而剧烈颠簸。关键时刻，刘锐和机组决定穿云，靠着目视和雷达指示，他们朝云缝飞去，通过不断机动规避一个个云柱，“战神”最终飞抵预定空域。“任务当头，巡航到位，心里才觉得放心。”

这些年，刘锐多次挑战轰-6k各种性能极限，创造了该型轰炸机飞行高度最低、准备攻击时间最短等多个纪录，填补了轰-6k作战使用的多项空白。在去年举行的“航空飞镖-2017”国际军事比赛中，刘锐带队与外军战机同台竞技，最终凭借过硬素质斩获冠军。

感动中国组委会给刘锐的颁奖词是：脱翎换羽，展翅高飞，这是大国利器。穿越海峡，空巡黄岩，你为祖国的战机填上一抹太平洋的蓝。巡天掠海，为国仗剑，强军兴军的锐一代，只要祖国需要，你们可以飞得更远。

除刘锐外，其他几位感动中国年度人物的故事也同样动人。他们是——呼吁“两岸一家亲”的十九大代表卢丽安，苦干实干的人民好公仆廖俊波，将毕生积蓄捐献给教育事业的院士卢永根，匿名捐款15年的乡村医生王珏，30载濡沫相惜的“中国好人”谢海华、谢芳夫妇，用生命叩开地球之门的海归教授黄大年，坚持劈山修渠36年的老支书黄大发，半个多世纪坚守祖国雪域边陲的西藏玉麦乡姐妹，从五楼坠落仍紧抱孩子的救火英雄杨科璋，还有获得年度团体奖的塞罕坝建设者们。

他们身份不同，经历各异，但都有着震撼人心的人格力量，用实干与奉献温暖着中国，感动着你我。

责任编辑：张玉