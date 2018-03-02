95后女孩成四川团最年轻代表 将与领导人同席议事

原标题：与国家领导人同席议事的95后

来源：长安街知事

撰文 | 李拓

2018年全国“两会”召开在即。日前，四川省第十三届人民代表大会第一次会议选举出了第十三届全国人民代表大会代表148名。

长安街知事（微信ID：Capitalnews）注意到，有一名出生于1995年7月的“95后”女孩徐萍也名列在这148名代表中，她也是整个四川团中最年轻的一位。

与她同在四川团的，还有中央提名在四川省选出的11位代表，其中包括中共中央政治局常委汪洋、最高人民检察院检察长曹建明等。

徐萍

徐萍之所以能够担负重任，和她的工作经历有很大关系。大学毕业后，徐萍进入了成都一家文化公司。此后她牵头策划完成的项目和许多工作，为当地老百姓与国内著名的艺术家架起了桥梁，让顶尖艺术深入到了基层当中。

同时，成都市妇联和徐萍所在的单位也有深度合作，她本人凭借着刻苦细致的工作得到了高度认可。正因如此，她才得到成都市妇联推荐，最终当选为四川省人大代表。

徐萍表示，公示出来心里还是非常澎湃的，有了这样的身份，就有了责任和使命，“要更多去关心百姓想的是什么，去关心是他们身边的事”。

长安街知事（微信ID：Capitalnews）此前曾介绍过，2018年全国两会选举出的2980名第十三届全国人大代表，妇女代表，一线工人、农民代表，专业技术人员代表与十二届相比均有提高。反而是党政领导干部代表占代表总数的33.93%，降低了0.95个百分点。

这说明，越来越多来自基层的全国人大代表将在未来一届任期的参政议政中，发挥出更大的作用。

（图表来源：人民日报微信公众号）

长安街知事（微信ID：Capitalnews）也注意到，“90后”全国人大代表不仅只有徐萍。

在江苏，“90后”女孩李楠楠也成为了一名全国人大代表。她从卫校毕业后，放弃了到大医院当护士的机会，而是选择到一家护理医院担任护理师，投身于养老服务事业。她曾先后被评为“全国五一巾帼标兵”“江苏省劳动模范”。

在湖北咸宁市崇阳县，一名“90后”的村支书程桔也当选全国人大代表，她也成为该县的第一位全国人大代表。2014年6月，程桔听从父亲“为家乡做点事”的召唤，辞职回到崇阳老家。此后，她参加了村两委换届选举，后以绝对优势的票数当选，成为咸宁市最年轻的村支书和村主任。如今，村中的老老少少对工作能力强又能下苦功的程桔打心眼里表示支持。

赛场上的朱婷（前）与张常宁（后）

此外，在本届全国人大代表中，女排奥运冠军朱婷和张常宁恐怕是人气最旺的“90后”，她们分别当选为河南省和江苏省的全国人大代表。

朱婷在当选后表示，这是至高无上的荣誉，当选就意味着沉甸甸的责任，“我在各方面还需要加强学习和进步，才能扛起这份责任，不辜负这份信任”。而这也应该成为所有青年代表们对自己未来工作的要求。

责任编辑：张玉