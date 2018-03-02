政协委员谈作业超点可不写:家校配合保障学生休息

原标题：政协委员回应作业超点可不写：家长学校配合保障学生休息时间

全国政协委员、浙江省教育厅副厅长韩平（右二）在接受媒体采访。摄/法制晚报·看法新闻 记者 黑克

法制晚报·看法新闻，3月2日上午，参加全国政协十三届一次会议的委员陆续报到。在北京会议中心，记者见到了全国政协委员、浙江省教育厅副厅长韩平。针对“杭州拱墅区、上城区对中小学生出新规，做作业超过晚10点可拒写”这一举措，韩平说，可保证学生休息时间，需要家长和学校配合。

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杭州两区出台新规 中小学生做作业超过晚10点可“拒写”

今年2月28日，浙江杭州上城区教育局出台了一份《关于进一步改进与加强中小学作业管理工作的指导意见》（试行稿），要求“严格执行作业管理的相关要求”，其中小学一、二年级不留书面家庭作业，小学其他年级每天完成书面作业的总时间最多不超过1小时，初中学生每天作业时间控制在2小时之内。而小学生作业时间超过晚上9点、初中生作业超过晚上10点未完成，学生可以选择不完成剩下的作业。除此之外，《意见》还要求学校每个月至少设立一个“无书面作业日”。

同一天，杭州拱墅区教育局向全区小学、初中学生家长发出了一份“晚10点，不作业”的倡议书，在给家长的这份倡议书中，拱墅区教育局写道，“如果您的孩子晚10点后还没完成作业，我们建议选择不做，只要您郑重签字，第二天递交给老师即可。”

3月5日是杭州中小学生开学的日子，规定一出，引起社会广泛讨论。

政协委员谈看法：家长和学校需配合

对于杭州市两区出台这样的意见，全国政协委员、浙江省教育厅副厅长韩平在北京会议中心接受法制晚报·看法新闻记者采访时表示，自己支持这种试点。

“他们的意思就是为了保证学生的休息时间，中学生10个小时，小学生9个小时，10点前还不能睡的话，9个小时都很难保证。”韩平说。

“社会上对‘操作性’有担忧也正常。我们推迟上学是看得见的，9点10点前睡觉这个除了家长其他人都是看不见的，如何监督？另外，每个人做作业的时间不一样，现在不管怎么样，到10点钟了，没做完的作业可以不做。”韩平说。如果第二天学生的作业没做完，家长要说明情况，是作业多还是孩子的动作慢。

韩平建议，学校要提高课堂效率，有些作业争取在课堂上完成。也希望家长支持、配合，督促孩子。

面对社会上普遍反映的“中小学作业繁重”问题，韩平说，学校里的作业量对于中、小学生已经不多了，现在多的是有一些课外辅导班，加重了学生的负担，家长应理性对待辅导班。

来源：法制晚报

责任编辑：张玉