原标题：“高产”政协委员朱征夫：十年提出63件提案，今年备了8个

朱征夫

在新委员占比超过七成的新一届住粤全国政协委员中，中华全国律师协会副会长、广东东方昆仑律师事务所主任朱征夫是为数不多的三届老委员。

作为全国政协委员，朱征夫参政议政十年，依旧保持着“高产高质”的状态，今年准备了8个提案。

“如果不积极履职，感觉对不起党和人民的信任和期盼。”朱征夫说。

做“有心”委员形成自己的提案库

从2008年起担任全国政协委员，算上此前五年的广东省政协委员经历，朱征夫的政协委员履历超过15年。

今年朱征夫准备了8个提案，准备在全国政协十三届一次会议上提交。他告诉记者，这些提案都是他在日常工作中发现和积累的线索。多年政协委员履职经历，让他养成了平时工作中多留个心的习惯，逐渐形成了自己的“提案库”，“今年提的8个提案，是从平时储备的约15条线索中挑选出来的。”

“比如关于让中国驾照‘和国际接轨’的提案，就是在日常工作生活中有不少人反映，现在持有中国驾照并不能直接在旅游目的国租车自驾，颇为不便。目前我国每年出境游人数过亿，其中相当比例为自助游。所以建议采取国际通行做法，即由我国政府承认并加入《联合国道路交通公约》，可较好解决这个问题。”

此外，他还拥有强大的“朋友圈”，“我有很多群，经常打开微信，聊天和留言记录达三四千条，它们都是我提案线索的来源。”

责任感及专业优势造就“高产”

作为一名政协委员，朱征夫关注的话题包罗万象，既“接地气”，又“高产出”。自担任全国政协委员十年以来，他先后共提交了63件提案。

这么多年来如何保持“高产”状态？对此，朱征夫说，主要是政协委员的责任感和律师职业的优势。要把所提问题先从专业上弄清楚，要在法律上站得住脚，“专业上有底气提的时候才能有勇气”。

“把对国家民族的爱，对改革开放的感恩之心，转化为对本职工作的持久热情。”朱征夫说。在多年律师生涯中，他把家国情怀转化为敬业精神，坚持不懈地履行自己的使命。这样的情怀和精神，也同样体现在朱征夫参政议政的道路上。

总结十年全国政协委员的履职体会，朱征夫自己概括为9个字：有底线、识大局、勇担当。

他解释说，有底线即参政议政应当坚定不移地坚持和维护党的领导。识大局即中国的发展势不可当，我们须清醒头脑，要像探索中国特色社会主义市场经济道路一样，坚定不移地探索中国特色社会主义的民主政治和法治道路。勇担当即只要所提的意见和建议有利于维护发展成果，有利于健全民主政治，有利于社会进步，有法律依据和法理依据的，“该提的就要敢于提”。

来源：南方日报

责任编辑：张玉