这是中国警察刑侦科试题 想当福尔摩斯的来试

原标题：这是中国警察考的刑侦科试题，想当福尔摩斯的来试试
昨天，@江苏网警 在微博上公布了一套2018年刑侦科目推理试题，从来没见过警察蜀黍考试题的我怀着好奇心点进去，不到10秒，求生欲就促使我退了出来。
什么线索都没给，上来就要答案？看到第一题的时候，整个人都是懵的……
下面的评论大部分都是这样的。
上一秒还以为自己是福尔摩斯，下一秒……
老师：同学们，要摸清出题老师的意图啊！
同学：他想让我屎。
看来这张图打碎了不少刑侦梦。
当然这么多年卷子不是白做的，不少网友经验丰富。
先用排除法排除一两个答案，比如肯定不选E。
高中老师就教过啦，遇上不会的题目，三长一短选最短……什么？长度都一样？选C选C。
全蒙一个选项，运气不太差总能蒙对两题。
还有人@关队潘粤明 ，《白夜追凶》看多了吧。
随后，@江苏网警 公布了一些学霸网友提供的正确答案：BCACA CDABA。
首先奉上学霸网友@Crazy小狂 提供的求导过程：
下面还有网友@漠灵OnTheWay 提供的十分钟快速解法：
以及大神@烤串运动员 提供的让小编彻底跪在屏幕前的程序员解法：
图有点糊字有点小是不是？
没关系，因为清晰版的……也不一定能看明白。
综合自：@江苏网警、观察者网
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