中央这项对台大动作 让“台独”感到前所未有恐惧

原标题：中央这项对台大动作，让台独势力感到前所未有的恐惧！
昨天，国台办在北京举行发布会，宣布咱们大陆29个官方部门为台湾方面联合送出了一个超级“惠台大礼包”，不仅要为台资企业提供和大陆企业同等待遇，还要为台湾同胞在大陆学习、创业、就业和生活也提供与大陆同胞同等的待遇！
而大陆如此满满的诚意，也令台独分子感到了前所未有的恐惧，一些台独媒体更是已经被吓得在失控咆哮了……
这些台独媒体中“症状”最典型的，当属《自由时报》。
在昨天国台办的“惠台31条”（官方名称为《关于促进两岸经济文化交流合作的若干措施》）发布后，这家台独媒体就连续发出了多篇恐吓台湾民众的报道，一会儿说这是大陆的“糖衣炮弹”，一会儿又警告台湾青年“别被蒙骗”，“天下没有免费的午餐”云云，流露出一股股浓烈的弱者气息……
不仅如此，《自由时报》还引用台独政客吕秀莲的话称“此项惠台措施是比武吓更加厉害的‘柔性统一台湾’”、“就是在逐渐吸纳台湾人民，让台湾人不能有台湾意识”，并要求蔡英文当局必须想办法应对……
更魔幻的是，除了《自由时报》，还有一家台湾“媒体”也在跟着台独分子对咱大陆的惠台政策表达了强烈的否定情绪，可这家“媒体”居然是境外的邪教“轮子功”在台湾开设的“大妓院网”……
当然，大多数理性的台湾民众对于台独和邪教分子的恐吓和吓唬不仅无感，甚至还吐槽说：有本事你们也对大陆来一发“糖衣炮弹”啊…。？
而台湾诸如《联合报》等媒体也在其报道中清楚地写道：由于台湾两党不断政治内耗，台湾的经济一直原地踏步，薪资更是20年不变，反观大陆经济飞跨成长，已有9省GDP超过台湾，就连台北的平均薪资去年也被北京超过，更别提大陆在很多高科技方面也领先于台湾。
《联合报》还进一步写到：
然而，面对真正理性的台湾舆论的质问，台湾的陆委会目前给出的回应却是：这些只是口头承诺，惠而不实罢了……
嗯…可能对于蔡英文政府看来，还是让台湾老百姓都去公厕抢卫生纸更“实在”些吧……
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