湖南团最年轻人大代表邹彬:19岁世界技能大赛获奖

原标题：湖南团最年轻的全国人大代表邹彬：95后、农民工、技术能手

全国人大代表、中建五局总承包公司项目质量管理员邹彬。 红网 图

留着平头，身着深绿色羽绒服，脚穿运动鞋的邹彬，看上去与诸多青春活力的大学生并无二致。见到邹彬时，他刚刚参加完省里组织的赴京履职培训。

“这几天，我特意理了个头发、准备了一套新西装、带上一个厚厚的笔记本，准备记录两会期间的精彩内容。”边收拾东西，邹彬边向红网时刻新闻记者介绍。

3月2日上午，作为湖南省出席十三届全国人大一次会议的118名代表之一，邹彬随团一起赴京履职，而出生于1995年8月的邹彬，以22岁的年龄成为湖南团最年轻的人大代表，也是唯一的95后。

“95后”“农民工”“技术能手”“人大代表”，当这些标签集中于邹彬身上时，他坦言，有不小的压力和责任，但他明白，自己要为农民工发声，让大家更深入了解这一群体，让农民工兄弟更好地服务社会。

19岁获世界技能大赛“优胜奖”

邹彬出生在娄底新化一个砌筑“世家”，父亲、两位叔父、舅舅都是村里的老砌筑师傅。

“儿时我的梦想就是走出大山去外面闯一闯。”邹彬说，因家里经济条件所限，初中一毕业就跟随父亲的施工队来到中建五局项目部干起了砌筑，成为一名年轻的“泥瓦匠”。

和灰浆、挑泥沙、搬砖头……脏活、累活，邹彬都肯干。得空的时候，邹彬还总跑到老师傅身边“帮忙”，偷偷学着老师傅的手艺，背着师傅就会操起泥刀。

一天，一位老师傅回到工场时发现自己未砌完的那面墙凭空地高出了一米多，而且砌筑质量并不比自己差！细问之下得知是邹彬“杰作”。从此邹彬便与泥刀结下了不解之缘。

“一面12平方米的墙，其他工友们得花一天的时间砌好，他只要半天。更令人佩服的是，他砌的墙横纵两向的缝隙都能控制在1厘米的标准以内，砖面清清澈澈不沾水泥。”邹彬曾经所在的砌筑队老板周朝阳如此评价，谁也没想到，小小的泥刀到了邹彬手里，就被他玩出了新境界。

正是基于邹彬娴熟的技术，2014年4月，在中建五局举办的“超英杯”砌筑和瓷砖贴面技能比赛中，邹彬脱颖而出获得砌筑组第一名的好成绩。同年7月，邹彬代表中国建筑工程总公司参加了在北京举办的第43届世界技能大赛砌筑项目全国选拔赛，并以绝对优势获得第一名，成功入围国家集训队。

集训期间，经过“五进二”“二进一”的选拔，邹彬终于取得第43届世界技能大赛砌筑项目的参赛资格，实现了中国在砌筑组零的突破，并获得优胜奖。

人生路上另一起点，没什么可大肆炫耀

作为一名年轻的农民工代表，一名技术能手，邹彬身上的闪光点绝不仅仅是世界技能大赛上的“优胜奖”。

1月29日，当同事将邹彬当选全国人大代表的消息截图发到单位微信群时，激动之余的邹彬更多的感到是一份沉甸甸的责任，如何履好职，如何代表广大的农民工兄弟，为他们发声。

“得知幸运当选全国人大代表后，我只给父母以及姐姐打了电话，告知了这一消息。”邹彬介绍，电话中，家人只是简短地恭喜了一下，便叮嘱他更应该努力地学习和工作，不负代表这一光荣的身份。

目前，也只有老家附近的邻居以及单位同事知道这事，在邹彬看来，全国人大代表只是自己人生道路上的另一个起点，没什么可大肆炫耀，大张旗鼓宣传的，五年的履职路，自己要静下心来，从中学习更多知识，以此不断充实自我。

而对于湖南团最年轻的代表这一标签，邹彬认为，这是对自己的一种激励，更是一种鞭策。激励自己做得更好，鞭策自己时时刻刻以代表的标尺来严格要求自己。

此次赴京，邹彬特意准备了一个厚厚的笔记本，准备记录两会期间的精彩内容。

关注新生代农民工的成长

“你现在红了，有名气了还愿意继续当农民工吗？”春节期间，邹彬的朋友向其打趣道。

“我一直都是农民工，原来我只是一个没人知晓的农民工，干活只是为了让家人生活过得更好一点，因为获得了一些荣誉，在圈内小有‘名气’，但我希望把我的经历告诉更多人，只要肯努力，成功并不难。”邹彬表示。

“我从农民工中来，我了解这一群体，里面有很多有才华的人。”邹彬说自己是个幸运儿，是单位给了他学习和成长的机会。

进京履职前，邹彬在网上搜索了关于农民工的一些政策。他表示，此次他将建议国家和社会能更多地关心新生代农民工的成长，对新生代农民工给予更多的关怀和政策支持，使他们能得到相应的技术技能培训，从而更好地、更顺利地融入到城市化进程中去。

“这是一个奋斗者的时代，幸福都是奋斗出来的。”邹彬有些腼腆地说，习近平总书记的这些教导，仿佛就是针对自己说的，这也更坚定了他依靠劳动创造未来的信心和信念。

来源：红网

责任编辑：张玉