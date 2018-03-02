王国庆连续第三年任政协新闻发言人 如何“上菜”

原标题：连续第三年任全国政协会议新闻发言人 王国庆如何“上菜”？

今天（3月2日）下午4：30，全国政协十三届一次会议新闻发布会将在人民大会堂一层新闻发布厅召开，中国将开启两会时间。新一届全国人大代表、全国政协委员将首度亮相民主政治的舞台。

政协第十二届全国委员会第七十一次主席会议2月28日下午在京举行，会议确定王国庆担任全国政协十三届一次会议新闻发言人。这是王国庆连续第三年担任全国政协会议新闻发言人。

王国庆。东方IC 图

政协首场新闻发布会被称为全国两会的“第一席菜”。除了就政协自身相关的问题回答记者提问外，政协发言人还要面对内政、外交、经济等多方面的发问，不乏犀利、刁钻问题。

2016年3月2日，“老新闻人”王国庆作为全国政协发言人首秀，在80多分钟内回答了17个问题，其中三成左右与中国经济相关，包括增速放缓、外企在华待遇、“硬着陆”、“一带一路”等，凸显全球媒体对中国经济的关注。此外，提问还涉及政协委员履职、医改、南海问题、治霾等政治、外交、民生问题。2017年的同一天，第二次为全国两会上“第一席菜”，王国庆回答了来自国内外18家媒体记者的问题，包括经济形势、精准扶贫、新型政商关系、文化自信、南海问题、民主监督等。

“故事大王”、“收放自如”、“自信满满”、“温和亲切”、“懂新闻懂记者”……前述两次亮相，王国庆收获中外记者一致好评，圈粉无数。

去年今天的清早，人民网曾推出《进入两会时间 政协首场发布会王国庆将如何接招》一稿，记者在朋友圈转发并提问：“特想知道他此刻的心情，王国庆，你紧张吗？”王国庆随后在朋友圈回复记者：“哈哈，看手机，发微信，紧张吗？！”

王国庆的不紧张，来自于会发布会前的充分准备——2016、2017 年，分别准备了1400、1700多个问题。来自于平日里的功夫，“从日常的积累开始，如果到开新闻发布会再临时抱佛脚，发布会质量也不会高”。更来自于政协行之有效的工作。“五年来，十二届全国政协通过扎实有效、务求创新的工作，发挥独特优势，贡献智慧力量，凝聚起实现中华民族伟大复兴的强大正能量。”《人民日报》近日刊文如是评价党的十八大以来人民政协事业发展。

2018年是全面贯彻十九大精神的开局之年，是改革开放40周年，是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年。今年的热点问题，从人民网“全国两会热点调查”投票情况可见一斑。截至2月27日，参与网民达4212368人次。反腐败斗争、社会保障、教育改革、医疗改革、脱贫攻坚、住房制度、改革开放、环境保护、乡村振兴、依法治国，得票排名前十的关键词，真切地反映了民之所盼。

“越是敏感的问题，发言人越要想方设法把它讲清楚”、“要在有限的时间里传递尽可能多的有效信息，满足记者的希望，甚至有超乎他们预料的意外收获”。从事媒体行业及新闻相关工作近40年的王国庆，认为新闻发言人和记者是合作关系，对记者提问持欢迎态度。

又是一年春意浓。站在新时代、新起点，今天下午，王国庆将为中外记者呈上怎样的佳肴盛宴？我们拭目以待。

责任编辑：张玉