全国政协十三届一次会议主席团和会议主持人名单

新华社北京3月2日电 中国人民政治协商会议第十三届全国委员会第一次会议主席团、主席团会议主持人和秘书长名单

（2018年3月2日政协第十三届全国委员会第一次会议预备会议通过）

一、主席团（325名，按姓氏笔画排序）

于广洲、于文明、于革胜、万钢（致公党界）、万建民、马飚（壮族）、马正其、马有礼、马志伟（满族）、马英林、马敖·赛依提哈木扎（哈萨克族）、王红（女，满族）、王辰、王侠（女）、王绚（女）、王健、王锐、王路、王天戈、王少军、王正伟（回族）、王正荣、王光谦、王伟光、王会生、王寿君、王作安、王林旭、王昌顺、王学典、王梅祥、王儒林、支建华、支树平、牛汝极、户思社、尹蔚民、巴特尔（蒙古族）、甘霖（女）、石碧、石爱中、卢纯、卢柯、卢晓光（满族）、卢展工、叶青、叶小钢、田惠光（女）、白庚胜（纳西族）、印红（女）、冯巩、兰云升、宁高宁、边发吉、达久木甲（彝族）、毕京京、曲凤宏、吕忠梅（女）、朱小丹、朱永新、全哲洙（朝鲜族）、刘伟（北京）、刘旭、刘恒、刘长乐、刘东生、刘奇葆、刘卓明、刘忠范、刘晓庄、刘家强、刘新乐（蒙古族）、刘新成、刘福连、刘慕仁、齐成喜、闫小培（女）、宇如聪、许仲梓、许京军、许荣茂、许健康、许 家印、孙谦、孙东生、孙志军、孙思敬、苏辉（女）、杜卫、李卫、李伟、李斌（女）、李谠（女）、李少平、李世杰、李龙熙（朝鲜族）、李冬玉（女）、李光富、李华栋、李卓彬、李和平、李金早、李朋德、李泽钜、李保东、李前光（蒙古族）、李晓安、李晓峰、李家杰、李惠东（回族）、李智勇、李稻葵、杨卫、杨健（台盟界）、杨雄、杨发明（回族）、杨伟民、杨传堂、杨明生、杨保建（白族）、杨维刚、杨福生（哈尼族）、连介德、吴刚（民盟界）、吴刚（特邀界）、吴晶（女）、吴为山、吴伟仁、吴志明（中共界）、吴良好、吴国华（女）、吴国祯、吴昌德、吴晓青（满族）、何力（民盟界）、何维、何立峰、何志敏、何报翔、何柱国、何厚铧、余国春、谷振春、汪洋、汪永清、沈中阳、沈德咏、宋海（满族）、宋大涵、宋纪蓉（女）、张帆、张茅、张杰、张勇、张勤、张大方、张少康、张亚忠、张庆黎、张兴凯、张守志、张来斌、张连起、张雨东、张泽熙、张宝顺、张桃林、张恩迪、张海迪（女）、张雪樵、张道宏、张裔炯、张震宇、陆桂华、陆福恩、阿地里江·阿吉克力木（维吾尔族）、阿沛·晋源（藏族）、陈放、陈雷、陈群、陈旗、陈世炬、陈冯富珍（女）、陈永川、陈再方、陈荣书、陈晓光、邵鸿、武献华、林安（黎族）、林建岳、林淑仪（女）、林毅夫、欧阳明高、欧阳泽华、尚勋武、尚福林、罗志军、帕巴拉·格列朗杰（藏族）、帕松列龙庄勐（傣族）、周然、周汉民、周安达源、周忠和、周树春、周祖翼、周健民、周慕冰、郑兰荪、郑永飞、郑建邦、郑建闽、郑跃文、学诚、房兴耀、房建国、赵雯（女）、赵东花（女）、赵雨森、赵振铣、赵家军、郝远、胡刚、胡四一、胡国珍（女，侗族）、胡定旭、胡晓炼（女）、南存辉、修福金、侯贺华、饶子和、姜大明、姜建初、洪捷序、洪慧民、姚爱兴、贺旻（女）、秦卫江、秦博勇（女）、珠康·土登克珠（藏族）、班禅额尔德尼·确吉杰布（藏族）、袁亚湘、袁贵仁、耿惠昌、聂卫国、贾楠（女）、贾庆国、夏涛、夏宝龙、钱克明、徐平、徐晓、徐涛、徐乐江、高峰（民建界）、高峰（宗教界）、高小玫（女）、高云龙、高体健、高鸿钧、郭庚茂、郭跃进、席南华、唐云舒（瑶族）、唐英年、陶智（满族）、陶凯元（女）、桑顶·多吉帕姆·德庆曲珍（女，藏族）、黄荣、黄艳（女）、黄震、黄丹华（女）、黄丽云（女，傣族）、黄宗洪、黄润秋、黄榜泉（布依族）、黄璐琦、曹小红（女，回族）、曹卫星、曹培玺、戚建国、常兆华、麻建国（苗族）、康耀红、梁华、梁静（女）、梁振英、斯泽夫、葛红林、董建华、董恒宇、董新光、蒋平安、蒋作君、辜胜阻、程红（女）、傅先伟、傅育宁、傅惠民、焦红（女）、舒红兵、舒晓琴（女）、温思美、谢茹（女）、谢伏瞻、谢尚果（壮族）、强卫、楼继伟、裘援平（女）、赖明、甄贞（女）、解学智、蔡威、蔡其华（女）、蔡冠深、廖泽云、谭铁牛、谭锦球、黎昌晋、潘立刚、潘碧灵（土家族）、薛卫民、穆占英、穆铁礼甫·哈斯木（维吾尔族）、磨长英（女）

二、主席团会议主持人

汪洋

三、秘书长

张庆黎（完）

点击进入专题

责任编辑：张岩