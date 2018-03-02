人民日报官微：学生减负等不得 别做表面文章

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@人民日报：[人民微评：搬走孩子身上的大山]作业多得做不完，哪有时间荡起双桨？减负年年喊，可越减似乎负担越重，压得孩子气喘吁吁。减负难，难在未找准根源。如头痛医头脚痛医脚或锯箭疗伤，就减不了负。减负不是喊出来的，搬走孩子身上的大山，等不得慢不得，别做表面文章，更别止于坐而论道。
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