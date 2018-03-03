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| 2018全国两会特别报道

政协委员杨利伟:中国载人航天进入空间站建造阶段

政协委员杨利伟:中国载人航天进入空间站建造阶段
2018年03月03日 14:50 人民网
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　　#2018看两会#[杨利伟委员：载人航天全面开启空间站建造任务]杨利伟委员在委员通道回答“中国航天有哪些新举措”时介绍：中国载人航天进入空间站建造阶段，将选拔第三批航天员、航天工程师和科学家，此次选拔将面向全社会进行选拔，选拔男性和女性航天员。 

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责任编辑：张玉

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