政协委员杨利伟:中国载人航天进入空间站建造阶段

#2018看两会#[杨利伟委员：载人航天全面开启空间站建造任务]杨利伟委员在委员通道回答“中国航天有哪些新举措”时介绍：中国载人航天进入空间站建造阶段，将选拔第三批航天员、航天工程师和科学家，此次选拔将面向全社会进行选拔，选拔男性和女性航天员。

点击进入专题

责任编辑：张玉