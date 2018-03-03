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手语翻译周晔:对残障学生个别化教育“一人一案”

手语翻译周晔:对残障学生个别化教育“一人一案”
2018年03月03日 14:53 新浪综合
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　　来源：中国青年网 

　　#两会青年声：奋斗进行时# [周晔：对残障学生个别化教育“一人一案”]十九大手语翻译周晔在委员通道上表示：老师会为每个特殊孩子制定教育计划，还会根据作息制定专属教育训练，“最好的教育应该是最适合的教育”。她还在现场教大家学习一个手语“谢谢你”！

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责任编辑：张玉

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