梅花鹿群现身合肥一村庄“偷菜” 来自哪里成谜

原标题：合肥一村庄现梅花鹿群“偷菜” 来自哪里依旧成谜

家住合肥肥东县撮镇长乐社区桥南村的村民日前反映，有一群梅花鹿不定时地出现在村庄里，还偷吃了不少地里的庄稼。此事引起了不少部门的关注（本报曾独家报道）。 3月1日傍晚，撮镇一公路道班内，也闯进了5只梅花鹿，4只跳墙逃走，其中1只梅花鹿被卡住动弹不得，接警后肥东县森林公安局赶往现场救援。

[前情回顾]梅花鹿常来“偷菜”来自哪里成了谜

在长乐社区桥南村的几个村庄，不少村民都见到过梅花鹿们。尤其是前段时间下大雪，可能树林里面没有吃的，它们就跑到村庄里偷油菜、白菜、韭菜吃。村民花女士称，从2017年5月左右就有村民发现了梅花鹿，那时只有两三只，而现在已是十多只了。

对于经常出没在村里的梅花鹿，村民们希望相关部门能查清来源。当地林业部门和警方最近多次前来处理，但都没有找到梅花鹿，它们一般都藏在树林内，来源也成了谜。

[事件进展]梅花鹿群又出现其中一只逃跑时被卡

就在大家苦寻却不见它们踪迹时，有5只梅花鹿于3月1日17时许误闯进撮镇长乐公路道班内。工作人员发现它们时，4只梅花鹿翻墙迅速逃窜，很快不知去向，但其中一只怀有鹿宝宝的梅花鹿被卡在了3棵树和围墙之间，可能因为怀孕肚子较大，它被卡后无力挣脱。

接警后，肥东县森林公安局和撮镇派出所民警立刻赶到现场处置，同时还叫来了约10公里外一家养鹿场的专业人员。因为这只梅花鹿体型较大，而且还有孕在身，直接接触它，它可能会因惊吓伤害自己，于是养鹿场的工作人员给它注射了麻醉针。此后，这只梅花鹿被解救出来，并被送到养鹿场内。

据肥东县森林公安局局长崔浩介绍，当晚这只梅花鹿就临时安置在了养鹿场，他们也联系了合肥野生动物园，邀请专家前来处置。崔浩称，去年接到过村民多次报警，但他们也没有亲眼看到梅花鹿，这次是眼见为实。

梅花鹿住进动物园到底来自哪还在猜

3月2日，合肥野生动物园动管科工作人员赶到养鹿场，打算将这只梅花鹿带到野生动物园，并表示此前的麻醉针不会影响其健康。 2日17时，合肥野生动物园工作人员表示，这只梅花鹿已到了动物园，经检查，其身上仅有一处皮外伤，并无大碍。目前该鹿会暂住野生动物园，最终如何处置，下一步动物园将上报至林业部门。

不过，对于这群梅花鹿的来源，目前依然是个谜团。崔浩表示，这只梅花鹿身上并没有饲养的标牌，也证实了不是从附近的养鹿场逃走的，所以有可能是野生梅花鹿。合肥野生动物园副园长江浩说，野生梅花鹿二三十年前曾在安徽出现过，但安徽已很久没有发现过野生梅花鹿了。

“现在证件齐全梅花鹿是允许饲养的，所以可能是从哪个养殖场跑出来的，也有可能是在运输时半路跑出来的，然后从几只繁殖成一群。”合肥野生动物园动管科副科长王根红称，去年他们就在肥东陆续救治过四五次梅花鹿，他认为这批梅花鹿是人为养殖的可能性较大，不过他提醒称，梅花鹿属于国家一级保护动物，村民发现梅花鹿不可以对其进行伤害。

来源：中安在线

责任编辑：张玉