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| 2018全国两会特别报道

赵红卫：将研制京张智能高铁动车组 实现自动驾驶

赵红卫：将研制京张智能高铁动车组 实现自动驾驶
2018年03月03日 15:00 新华视点
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　　[赵红卫：将研制京张智能高铁动车组，服务2022年冬奥会]全国政协委员、中国铁道科学研究院首席工程师赵红卫今天在“委员通道”表示，将研制京张智能高铁动车组，应用更节能更环保的新技术新材料，并实现自动驾驶。

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责任编辑：初晓慧

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