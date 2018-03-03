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| 2018全国两会特别报道

农业部副部长：农药残留和非法添加等问题仍存在

农业部副部长：农药残留和非法添加等问题仍存在
2018年03月03日 15:02 中国青年报
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　　#2018两会进行时##中青报两会#[坚持对食品安全问题“零容忍”]3月3日下午，在全国政协十三届一次会议开幕前的“委员通道”上，全国政协委员、九三学社中央副主席、农业部副部长张桃林表示，我国农产品合格率在90%以上，食品安全总体有保证，但农药残留、非法添加、重金属超标等问题还一定程度上存在。农业部将始终绷紧食品安全这根弦，坚持对食品安全问题“零容忍”。（陈婧 王景烁 章正）

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责任编辑：张玉

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