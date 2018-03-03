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| 2018全国两会特别报道

中科大副校长:构建量子保密通信网络保护信息安全

中科大副校长:构建量子保密通信网络保护信息安全
2018年03月03日 15:03 新华视点
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　　[潘建伟：构建量子保密通信网络 保护千家万户信息安全]全国政协委员、中国科学技术大学常务副校长潘建伟3日在“委员通道”表示，量子通信原理上可以提供一种不能破解、不能窃听的安全信息传输方式，它在国防、政务、金融、个人信息保护等方面都起到积极的作用。通过未来5-10年的努力，我们希望能够构建一个天地一体化的量子保密通信网络，来保护千家万户的信息安全。

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责任编辑：初晓慧

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